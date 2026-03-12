ДТП с участием трёх транспортных средств произошло 11 марта, в 22.10, на 225 километре трассы М-7 «Волга» в Камешковcком районе. По предварительной информации УМВД по Владимирской области,

ДТП с участием трёх транспортных средств произошло 11 марта, в 22.10, на 225 километре трассы М-7 «Волга» в Камешковcком районе. По предварительной информации УМВД по Владимирской области, «КАМАЗ» с полуприцепом “Тонар” ехал из Владимира в Нижний Новгород. Водитель большегруза не справился с управлением и врезался полуприцепом в металлическое ограждение. Затем в «КАМАЗ» влетел микроавтобус «Соллерс Атлант»,