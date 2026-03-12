Учения начались с отработки сценария серьезного паводка.

11 и 12 марта Владимирская область стала частью крупномасштабных командно‑штабных учений МЧС России. Цель — отработать действия на случай весеннего половодья и природных пожаров.Учения начались с отработки сценария серьезного паводка: по легенде, из‑за обильного снеготаяния и увеличенного сброса воды из Клязьменского водохранилища река вышла из берегов. Требовалась эвакуация 180 человек, в том числе детей. На аэродроме «Добрынское» в Суздальском районе проверили силы и средства РСЧС — они готовы к ликвидации последствий ЧС.Всего в регионе сформировали группировку из более чем 6 тысяч человек и свыше 1 800 единиц техники. При наихудшем сценарии подтопление грозит 39 населённым пунктам, а 37 могут оказаться отрезанными от основных территорий.Кроме борьбы с водой и огнем, участники учений протестировали новые механизмы помощи пострадавшим: цифровую платформу для выплат и интерактивный чек‑лист для компенсаций.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .