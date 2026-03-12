Во Владимирской области наградили лучших атлетов и их наставников по итогам прошлого спортивного сезона. Губернаторские премии получили почти 150 человек за выдающиеся достижения на

Во Владимирской области наградили лучших атлетов и их наставников по итогам прошлого спортивного сезона. Губернаторские премии получили почти 150 человек за выдающиеся достижения на официальных соревнованиях. Об этом поделились в облправительстве. Всего выплаты назначили 101 спортсмену и 47 тренерам на общую сумму более 24,6 миллионов рублей. Торжественное вручение наград состоялось 11 марта на коллегии регионального