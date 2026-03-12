Юношу обвиняют в покушении на кражу в особо крупном размере.

Во Владимире в суд передали дело 17‑летнего парня, который попытался похитить у знакомого более 1,6 млн рублей. Юношу обвиняют в покушении на кражу в особо крупном размере, совершенную группой лиц по предварительному сговору.Обвиняемый жил в общежитии с приятелем, тот как‑то раз проболтался о знакомом из детского дома, у которого на счету крупная сумма. Друзья заманили потерпевшего в гости. Когда разговор зашел в нужное русло, обвиняемый попросил у жертвы телефон якобы позвонить. Выйдя на балкон, он зашел в банковское приложение и первым делом перевел себе более 40 тысяч рублей. А потом попытался отправить ещё 1,6 млн — но банк заблокировал операцию.Похищенные деньги приятели успели потратить: купили пневматический пистолет и ноутбук в комиссионном магазине. Теперь дело будет рассматривать Фрунзенский районный суд Владимира.