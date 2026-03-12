13 марта во Владимирской области пройдет 22-й ежегодный конкурс «Лучший по профессии среди работников ЖКХ». Региональное Министерство ЖКХ организует это соревнование, чтобы выявить самых

13 марта во Владимирской области пройдет 22-й ежегодный конкурс «Лучший по профессии среди работников ЖКХ». Региональное Министерство ЖКХ организует это соревнование, чтобы выявить самых квалифицированных специалистов в 6 номинациях. Об этом поделились в облправительстве. Конкурс состоится на базе Владимирского технологического колледжа. Там опытное жюри определит лучших в номинациях: электросварщик, электромонтёр, слесарь-сантехник, оператор котельной, слесарь аварийно-восстановительных