2 марта произошло частичное обрушение кровли многоквартирного дома в Муроме. На улице Льва Толстого под тяжестью снега обвалилась крыша дома № 95. Покрытие не выдержало над 4 и 5 подъездами. Прокуратура внесла представление руководителю управляющей компании ООО «Фортуна». Директору УК может грозить штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до