Проблемы устранили только после вмешательства прокуратуры.

В Муроме и Петушинском районе из‑за тяжелых снежных масс частично обрушились крыши нескольких многоквартирных домов. Проблемы устранили только после вмешательства прокуратуры и не без последствий для управляющих компаний.Так, 2 марта на доме № 95 по улице Льва Толстого в Муроме рухнула часть крыши над 4‑м и 5‑м подъездами. Муромская городская прокуратура вынесла представление руководителю УК «Фортуна», а на виновное лицо завели административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.Теперь тому грозит штраф от 50 000 до 100 000 рублей или дисквалификация до трех лет. При надзорном сопровождении прокуратуры крышу уже восстановили.Аналогичная история случилась с домом № 66 в поселке Механизаторов. Там кровля обрушилась над 3‑м подъездом, но ремонтные работы тоже успели завершить.Не обошлось без ЧП и в Петушинском районе: 25 февраля снег и лёд повредили крыши домов в деревнях Пекша и Новое Аннино. Прокуратура выяснила, что УК «Наш Дом» зимой толком не обслуживала общее имущество зданий. На руководителя организации завели дело по ст. 7.22 КоАП РФ, а кровли оперативно отремонтировали под контролем надзорного ведомства.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .