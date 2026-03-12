За один день сотрудники Центра управления городскими дорогами очищают и подготавливают к приему талых вод от 30 до 50 колодцев и ливнеприемников. Утром 12 марта две бригады специалистов из 16

За один день сотрудники Центра управления городскими дорогами очищают и подготавливают к приему талых вод от 30 до 50 колодцев и ливнеприемников. Утром 12 марта две бригады специалистов из 16 человек работали на проспекте Строителей и улице Егорова. Его Анохин, начальник службы содержания сетей ливневой канализации ЦУГД г. Владимира Проводим работы по прочистке и промывке