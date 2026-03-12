Депутату Госдумы РФ Игорю Игошину поступает масса обращений от жителей Владимирской области, обеспокоенных увеличением платежей за ЖКУ.

Депутату Госдумы РФ Игорю Игошину поступает масса обращений от жителей Владимирской области, обеспокоенных увеличением платежей за ЖКУ. Об этом парламентарий рассказал на своей в соцсети.На заседании комитета по защите конкуренции депутаты рассмотрели проблемный вопрос и пришли к выводу, что для защиты прав граждан и наведения порядка в данной сфере необходимо принимать системные решения.К примеру, в 2025 году после вмешательства в похожую ситуацию были обнаружены необоснованно взимаемые средства на сумму более 50 миллиардов рублей. А в последнее время Федеральная антимонопольная служба регулярно отмечает рост неисполнения своих предписаний в некоторых субъектах РФ.В ходе пленарного заседания, которое состоялось 11 марта, депутаты рассмотрели законопроекты, направленные на усиление государственного контроля за тарифообразованием. В частности, речь шла о расширении полномочий ФАС.«Мы предусмотрели ответственность должностных лиц за неоднократное невыполнение предписаний ФАС. Ввели административное наказание в виде безальтернативной дисквалификации на срок до 3 лет для тех, кто неоднократно не выполнил предписания. Полагаю, что эти и другие меры позволят навести порядок в ЖКХ сфере», — подчеркнул депутат Госдумы РФ.