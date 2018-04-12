Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил правительству начать процедуру по официальному выходу страны из СНГ и дал указание приостановить в одностороннем порядке ряд положений Договора о дружбе с Россией. Однако в пресс-службе исполнительного комитета международной организации эту информацию не подтвердили.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил правительству начать процедуру по официальному выходу страны из СНГ и дал указание приостановить в одностороннем порядке ряд положений Договора о дружбе с Россией. Однако в пресс-службе исполнительного комитета международной организации эту информацию не подтвердили.Украинский лидер высказался о планах по внесению в Раду инициативы о прекращении действия части Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Также он предложил правительству подготовить предложение о завершении членства страны в уставных органах СНГ, пишет "Известия".По словам президента Украины, речь идет о тех частях договора, которые стали "пережитком времени", в частности, те, которые "несовместимы с реализацией права на самооборону, например, положение о стратегическом партнерстве, военно-техническом сотрудничестве, сотрудничестве с Россией для защиты Украины". Порошенко подчеркнул, что важные положения, касающиеся взаимного уважения территориальной целостности, нерушимости границ, останутся в силе."Кроме того, я предложу правительству подготовить предложение о прекращении членства в уставных органах СНГ", – сказал президент Украины, отметив, что страна не является полноценным членом СНГ, поэтому не может выйти из этого органа. "Исходя из того, что Украина никогда не была и не является сейчас членом СНГ, и отказ этой структуры – СНГ осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске", – заявил Порошенко. Также он призвал иностранных партнеров пересмотреть договоры с Россией на предмет "чувствительных сфер сотрудничества".Позже в пресс-службе исполнительного комитета Содружества независимых государств сообщили, чтоУкраина не уведомляла организацию о намерении выйти из содружества. "В исполком пока никаких документов на этот счет не поступало", – заявили представители ведомства.Напомним, ранее народный депутат Украины Олег Царев заявил, что Вашингтон готов сместить Петра Порошенко и на освободившееся место назначить более управляемую фигуру. По его убеждению, США могут сделать ставку на известного музыканта Святослава Вакарчука из группы "Океан Эльзы". "Петр Порошенко обещает, как обещал в свое время Янукович, но ничего не делает из того, что обещает. Идеальный вариант для США – это приведение своего, полностью управляемого кандидата. Мне кажется, что США остановятся на Вакарчуке", – сказал Царев.