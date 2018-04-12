Сотрудники полиции обнаружили у пассажира такси гашиш, общей массой более 140 граммов...

Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ВАО задержали мужчину по подозрению в хранении наркотических средств.Инспекторы ГИБДД на Косинском шоссе остановили для проверки автомобиль такси, пассажиром которого был 28-летний приезжий. В ходе общения с ним сотрудники полиции обратили внимание на то, что молодой человек заметно нервничает.Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по району Вешняки. В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены свертки с веществом неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования, изъятый материал является наркотическим средством – гашишем, общей массой более 140 граммов.По данному факту следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73