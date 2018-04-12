В ближайшие дни ожидается всплеск пыльцевой сезонной аллергии. Об этом говорят ведущие аллергологи-иммунологи столицы. В связи с началом сезона текущих носов и глаз, специалисты рекомендуют аллергикам следовать нескольким рекомендациям, которые помогут преодолеть непростое время и справиться с неприятными симптомами.

ближайшие дни ожидается всплеск пыльцевой сезонной аллергии. Об этом говорятведущие аллергологи-иммунологи столицы. В связи с началом сезона текущих носови глаз, специалисты рекомендуют аллергикам следовать нескольким рекомендациям,которые помогут преодолеть непростое время и справиться с неприятнымисимптомами.том, как обезопасить себя в этот период, Dni.Ruпоговорили с врачом-отоларингологомВладимиром Зайцевым.Сезоналлергии начинается, когда почва оголяется от снега. По словам эксперта, люди,у которых есть аллергическая реакция на сырую землю, первые страдают отприступов. Второй всплеск происходит, когда наступает сезон цветения. Самый тяжелыйпериод – начало мая, когда цветет береза. Именно в это время у аллергиковначинается обострение. Длится этот период от двух недель до месяца, пока березане отцветет. Поскольку березовых деревьев в нашей стране много, в том числе, вМоскве, аллергия является бичом жителей России.ВладимирЗайцев предложил несколько советов, следуя которым можно без сильногодискомфорта пережить неблагоприятную фазу.Совет №1. Максимально снизить пребывание в зонах повышенного риска,где можно получить аллергическую реакцию, стараться не находиться в такихместах весь сезон цветения растений, на которые выявлена аллергия. Например, загородом много березовых рощ – всем известный факт. Зная, что у вас аллергия наберезовые почки, не стоит ехать за город или на дачу в этот период. В идеале,нужно поменять место жительства на время цветения выявленного у вас аллергена,чтобы не быть с ним в контакте. Нужно понимать, что засилье аллергенов вопределенном месте может вызвать негативную реакцию и привести к плачевнымпоследствиям в виде отека Квинке или астмы. Важно держаться от таких участковподальше.Совет №2. Регулярно промывать полость носа. Можно использоватьфизиологический раствор натрия хлорида или специальный раствор на основеморской соли. Также допустимо использовать кипяченую воду с добавлением обычнойповаренной соли – 1 чайную ложку на стакан воды. Промывать нос нужно два-трираза в день – утром после пробуждения, днем во время обеденного перерыва или возвращениядомой с учебы, и вечером перед сном. Таким образом, аллергены, едва попадая вносовую полость, будут вымываться и не смогут осесть в крови.Совет №3. Обязательно использовать дома увлажнитель или мойкувоздуха. Как утверждает врач-отоларинголог, аллергикам такие гаджеты необходимы.С их помощью аллергены проходят через воду, которой наполняются резервуары приспособлений,и оседают там, не попадая в воздух. Помещение должно быть максимально увлажнено,тогда носоглотка сможет противостоять проникновению аллергенов в организм.Совет №4. В период цветения, по возможности, лучше не открыватьокна. Через открытое окно пыльца будет попадать в помещение, и вызывать приступыаллергии.Совет №5. Необходимо своевременно обращаться к врачу дляобследования и лечения. Если форма аллергии легкая, то врач-аллерголог,иммунолог или отоларинголог назначит специальные кортикостероидные спреи вкомплексе с таблетированными антигистаминными препаратами. Такой способ леченияоблегчит состояние аллергика в сезон цветения и предотвратит осложнения.Совет №6. При тяжелых формах аллергии необходимо пройти курс носовыхблокад до начала периода цветения. По словам Владимира Зайцева, в толщу носовойраковины, которая сильно отекает, отоларингологи делают уколы. Такая терапияпомогает снять напряжение слизистой оболочки во время сезонного всплескапыльцевых аллергических реакций.Совет №7. Полезно приобрести ультразвуковой ингалятор небулайзерноготипа для домашнего использования. С помощью этого устройства можно вдыхатьфизраствор – это очень полезно, особенно в сезон цветения. Нос и глотка, такимобразом, хорошо увлажняются, происходит размывание аллергенов. Ингалятор даетхороший противоаллергический эффект.Совет №8. На фармацевтическом рынке представлены специальные маски "3М",обладающие противовирусным и противоаллергическим действием. Они немного дорожеобычных, но не критично, поэтому приобрести их может каждый. Посколькуаллергены попадают в организм воздушно-капельным путем, маски помогаютпредотвратить этот процесс. Использование маски снизит риск обострения аллергиив период цветения. Особенно, если дома живут животные. Надевать их нужно времяот времени, когда возникнет необходимость изолировать себя от аллергенныхраздражителей.