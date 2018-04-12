В
ближайшие дни ожидается всплеск пыльцевой сезонной аллергии. Об этом говорят
ведущие аллергологи-иммунологи столицы. В связи с началом сезона текущих носов
и глаз, специалисты рекомендуют аллергикам следовать нескольким рекомендациям,
которые помогут преодолеть непростое время и справиться с неприятными
симптомами.
В
ближайшие дни ожидается всплеск пыльцевой сезонной аллергии. Об этом говорят
ведущие аллергологи-иммунологи столицы. В связи с началом сезона текущих носов
и глаз, специалисты рекомендуют аллергикам следовать нескольким рекомендациям,
которые помогут преодолеть непростое время и справиться с неприятными
симптомами.
О
том, как обезопасить себя в этот период, Dni.Ru
поговорили с врачом-отоларингологом
Владимиром Зайцевым.
Сезон
аллергии начинается, когда почва оголяется от снега. По словам эксперта, люди,
у которых есть аллергическая реакция на сырую землю, первые страдают от
приступов. Второй всплеск происходит, когда наступает сезон цветения. Самый тяжелый
период – начало мая, когда цветет береза. Именно в это время у аллергиков
начинается обострение. Длится этот период от двух недель до месяца, пока береза
не отцветет. Поскольку березовых деревьев в нашей стране много, в том числе, в
Москве, аллергия является бичом жителей России.
Владимир
Зайцев предложил несколько советов, следуя которым можно без сильного
дискомфорта пережить неблагоприятную фазу.
Совет №1. Максимально снизить пребывание в зонах повышенного риска,
где можно получить аллергическую реакцию, стараться не находиться в таких
местах весь сезон цветения растений, на которые выявлена аллергия. Например, за
городом много березовых рощ – всем известный факт. Зная, что у вас аллергия на
березовые почки, не стоит ехать за город или на дачу в этот период. В идеале,
нужно поменять место жительства на время цветения выявленного у вас аллергена,
чтобы не быть с ним в контакте. Нужно понимать, что засилье аллергенов в
определенном месте может вызвать негативную реакцию и привести к плачевным
последствиям в виде отека Квинке или астмы. Важно держаться от таких участков
подальше.
Совет №2. Регулярно промывать полость носа. Можно использовать
физиологический раствор натрия хлорида или специальный раствор на основе
морской соли. Также допустимо использовать кипяченую воду с добавлением обычной
поваренной соли – 1 чайную ложку на стакан воды. Промывать нос нужно два-три
раза в день – утром после пробуждения, днем во время обеденного перерыва или возвращения
домой с учебы, и вечером перед сном. Таким образом, аллергены, едва попадая в
носовую полость, будут вымываться и не смогут осесть в крови.
Совет №3. Обязательно использовать дома увлажнитель или мойку
воздуха. Как утверждает врач-отоларинголог, аллергикам такие гаджеты необходимы.
С их помощью аллергены проходят через воду, которой наполняются резервуары приспособлений,
и оседают там, не попадая в воздух. Помещение должно быть максимально увлажнено,
тогда носоглотка сможет противостоять проникновению аллергенов в организм.
Совет №4. В период цветения, по возможности, лучше не открывать
окна. Через открытое окно пыльца будет попадать в помещение, и вызывать приступы
аллергии.
Совет №5. Необходимо своевременно обращаться к врачу для
обследования и лечения. Если форма аллергии легкая, то врач-аллерголог,
иммунолог или отоларинголог назначит специальные кортикостероидные спреи в
комплексе с таблетированными антигистаминными препаратами. Такой способ лечения
облегчит состояние аллергика в сезон цветения и предотвратит осложнения.
Совет №6. При тяжелых формах аллергии необходимо пройти курс носовых
блокад до начала периода цветения. По словам Владимира Зайцева, в толщу носовой
раковины, которая сильно отекает, отоларингологи делают уколы. Такая терапия
помогает снять напряжение слизистой оболочки во время сезонного всплеска
пыльцевых аллергических реакций.
Совет №7. Полезно приобрести ультразвуковой ингалятор небулайзерного
типа для домашнего использования. С помощью этого устройства можно вдыхать
физраствор – это очень полезно, особенно в сезон цветения. Нос и глотка, таким
образом, хорошо увлажняются, происходит размывание аллергенов. Ингалятор дает
хороший противоаллергический эффект.
Совет №8. На фармацевтическом рынке представлены специальные маски "3М",
обладающие противовирусным и противоаллергическим действием. Они немного дороже
обычных, но не критично, поэтому приобрести их может каждый. Поскольку
аллергены попадают в организм воздушно-капельным путем, маски помогают
предотвратить этот процесс. Использование маски снизит риск обострения аллергии
в период цветения. Особенно, если дома живут животные. Надевать их нужно время
от времени, когда возникнет необходимость изолировать себя от аллергенных
раздражителей.