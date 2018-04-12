В июне компания Аэрофлот, являющаяся крупнейшим
российским авиаперевозчиком, может прекратить полеты в США. Вся проблема в
визах, которые американское посольство отказывается выдавать и продлять пилотам
и стюардам. Фактически авиаперевозчика вынуждают прекратить регулярные рейсы в Соединенные Штаты.
В июне компания "Аэрофлот", являющаяся крупнейшим
российским авиаперевозчиком, может прекратить полеты в США. Вся проблема в
визах, которые американское посольство отказывается выдавать и продлять пилотам
и стюардам. Фактически авиаперевозчика вынуждают прекратить регулярные рейсы в Соединенные Штаты.
Такая ситуация продолжается уже месяц. "Соответственно,
число сотрудников, которые могут посещать Штаты, сокращается с каждым
днем", – пишет телеграм-канал Mash.
По некоторым данным, с тем персоналом, у кого визы еще
действуют, крупнейший отечественный авиаперевозчик продержится до начала лета.
В настоящее время "Аэрофлот" намерен обратиться в Министерство
иностранных дел России и попросить внешнеполитическое ведомство
повлиять на американское посольство в этом вопросе. "Судя по биполярке Трампа в твиттере – шансы
50/50", – пишет телеграм-канал.
Следует подчеркнуть, что на данный момент
"Аэрофлот" – единственная российская авиакомпания, которая летает в
США. В случае, если рейсы прекратятся, нашим гражданам придется выезжать в
другие страны для совершения полетов в Соединенные Штаты.
Подобная ситуация происходила и в прошлом году. Тогда
наблюдалось массовое затягивание выдачи виз для экипажей авиаперевозчика,
выполняющих регулярные рейсы в США.
Трудности с получением виз происходят на фоне серьезного
охлаждения в отношениях Москвы и Вашингтона. США выслали из страны несколько
десятков российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по
скандальному делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. А на прошлой неделе
против 38 российских физических и юридических лиц были введены экономические
санкции.
Также обострилась обстановка вокруг Сирии. Вашингтон готовит
удар по арабской республике. Москва объявила, что оставляет за собой право
сбивать ракеты американской коалиции, а также носители, с которых они будут
выпущены.
Глава Белого дома Дональд Трамп в своем Twitter накануне
призвал Россию готовиться к ракетной атаке по Сирии. Однако позже американский
лидер призвал остановить гонку вооружений и заявил, что "всем нациям нужно
работать вместе".
"Аэрофлот" – лидер воздушных перевозок в России. В
2016 году компания перевезла 29 миллионов пассажиров. Авиаперевозчик
располагает одним из самых молодых самолетных парков в мире. Он насчитывает 228
лайнеров. Компания входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности
полетов.
В конце марта "Аэрофлот" объявил о переходе на
летнее расписание полетов, которое будет действовать с 25 марта по 27 октября.
В новом сезоне авиаперевозчик будет выполнять рейсы по 146 маршрутам в 52
страны мира.