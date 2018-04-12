В июне компания Аэрофлот, являющаяся крупнейшим российским авиаперевозчиком, может прекратить полеты в США. Вся проблема в визах, которые американское посольство отказывается выдавать и продлять пилотам и стюардам. Фактически авиаперевозчика вынуждают прекратить регулярные рейсы в Соединенные Штаты.

В июне компания "Аэрофлот", являющаяся крупнейшимроссийским авиаперевозчиком, может прекратить полеты в США. Вся проблема ввизах, которые американское посольство отказывается выдавать и продлять пилотами стюардам. Фактически авиаперевозчика вынуждают прекратить регулярные рейсы в Соединенные Штаты.Такая ситуация продолжается уже месяц. "Соответственно,число сотрудников, которые могут посещать Штаты, сокращается с каждымднем", – пишет телеграм-канал Mash.По некоторым данным, с тем персоналом, у кого визы ещедействуют, крупнейший отечественный авиаперевозчик продержится до начала лета.В настоящее время "Аэрофлот" намерен обратиться в Министерствоиностранных дел России и попросить внешнеполитическое ведомствоповлиять на американское посольство в этом вопросе. "Судя по биполярке Трампа в твиттере – шансы50/50", – пишет телеграм-канал.Следует подчеркнуть, что на данный момент"Аэрофлот" – единственная российская авиакомпания, которая летает вСША. В случае, если рейсы прекратятся, нашим гражданам придется выезжать вдругие страны для совершения полетов в Соединенные Штаты.Подобная ситуация происходила и в прошлом году. Тогданаблюдалось массовое затягивание выдачи виз для экипажей авиаперевозчика,выполняющих регулярные рейсы в США.Трудности с получением виз происходят на фоне серьезногоохлаждения в отношениях Москвы и Вашингтона. США выслали из страны несколькодесятков российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией поскандальному делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. А на прошлой неделепротив 38 российских физических и юридических лиц были введены экономическиесанкции.Также обострилась обстановка вокруг Сирии. Вашингтон готовитудар по арабской республике. Москва объявила, что оставляет за собой правосбивать ракеты американской коалиции, а также носители, с которых они будутвыпущены.Глава Белого дома Дональд Трамп в своем Twitter наканунепризвал Россию готовиться к ракетной атаке по Сирии. Однако позже американскийлидер призвал остановить гонку вооружений и заявил, что "всем нациям нужноработать вместе"."Аэрофлот" – лидер воздушных перевозок в России. В2016 году компания перевезла 29 миллионов пассажиров. Авиаперевозчикрасполагает одним из самых молодых самолетных парков в мире. Он насчитывает 228лайнеров. Компания входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасностиполетов.В конце марта "Аэрофлот" объявил о переходе налетнее расписание полетов, которое будет действовать с 25 марта по 27 октября.В новом сезоне авиаперевозчик будет выполнять рейсы по 146 маршрутам в 52страны мира.