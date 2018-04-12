Угроза применения силы в Сирии со стороны США – это прямое нарушение Устава ООН. Россия намерена созвать экстренное заседание Совета Безопасности для обсуждения сирийской проблемы.

Угроза применения силы в Сирии со стороны США – это прямоенарушение Устава ООН. Россия намерена созвать экстренное заседание СоветаБезопасности для обсуждения сирийской проблемы.Россия ситуацией вокруг Сирии крайне обеспокоена. В Москвенадеются, что точка невозврата все же не будет пройдена. Хотя и ужепрозвучавшие заявления представителей США нарушают международные нормы, заявил российскийпостпред при ООН Василий Небензя."Это явное нарушение Устава ООН – угроза международномумиру и безопасности. Мы крайне обеспокоены ситуацией и опасной эскалацией.Надеемся, что точка невозврата не будет пройдена, что США и их союзникивоздержатся от военных действий против суверенного государства", – сказалпостпред.По словам Небензи, Россия не исключает, что события в Сирии могутразвиваться по силовому сценарию. Для Москвы главным приоритетом остается "отведениеопасности войны". "К сожалению, мы не можем ничего исключать, потомучто мы видели сообщения из Вашингтона, они были очень воинственными", -сказал дипломат журналистам. Он подчеркнул: американцы прекрасно знают, что российскиевойска находятся на сирийской территории. Небензя надеется, что диалог посоответствующим каналам поможет предотвратить опасное развитие событий, передает RT.Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума вВосточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшеннойсирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о примененииотравляющих веществ войсками Сирии – выгородить террористов и оправдатьвозможные силовые удары извне.Российский постпред сообщил журналистам, что Москва созываетоткрытое заседание Совета безопасности по угрозе миру в связи с ситуациейвокруг Сирии. В нем должен принять участие генсек ООН. В четверг СБ поинициативе Боливии провел закрытые консультации по Сирии – однако российскаясторона считает, что этого недостаточно.