Роскачество провело исследование сметаны жирностью 20%, говорится в сообщении ведомства. Сметана по итогам стала одной из самых качественных категорий молочной продукции – недостатки по качеству эксперты обнаружили только в 28% случаев.

Роскачество провело исследование сметаны жирностью 20%, говорится в сообщении ведомства. Сметана по итогам стала одной из самых качественных категорий молочной продукции – недостатки по качеству эксперты обнаружили только в 28% случаев.Исследователи проверили 50 популярных в нашей стране брендов 20-процентной сметаны, которая производится в России и Белоруссии. Сметану 42 брендов признали качественной и безопасной, при этом 36 брендов – сметана повышенного качества.Однако эксперты обращают внимание на то, что законодательством не учтены многие потребительские характеристики, например, наличие в продуктах консервантов и крахмала, поэтому при составлении рейтинга больше ориентировались на потребительские качества товара, а не на соответствие его законодательству. В топе оказались товары, которые не содержат даже следов антибиотиков, искусственных добавок и лишних ингредиентов.Однако в первую очередь проверялась безопасность товаров для потребителя. В продуктах не обнаружены ни тяжелые металлы, ни радионуклиды, ни ГМИ, ни пестициды, ни инсектициды. Сальмонелл, бактерий золотистого стафилококка и кишечной палочки также не найдено.Но в четырех случаях эксперты увидели следы антибиотиков тетрациклиновой группы, в одном из них еще и пенициллин. Также в трех товарах ("Вологодское лето", "Молочные продукты Пушкиногорья" и "Юрьевская буренка") эксперты зафиксировали повышенное содержание дрожжей, а в сметане "Зеленый берег" – плесень.Растительные жиры, которые нашли в сметане "Давлеканово", не позволяют продукту называться сметаной, со следующего года он будет маркироваться как "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны".В сметане трех брендов – "Добрая Буренка", "Пестравка" и "СФЕРМ" – эксперты нашли сорбиновую кислоту.Два производителя сметаны обманули потребителя, обозначив жирность 20% при фактической жирности продукта 18,5%, а в упаковках сметаны "Давлеканово" и "Юрьевская буренка" оказалось меньше продукта на 6 и 3,3% соответственно.При выборе сметаны в магазине эксперты советуют обращать внимание на упаковку (она должна быть сухой и целой), в холодильнике, где стоит сметана, должно быть прохладно – не выше 4 градусов выше нуля, продукт должен называться "сметана" и создаваться по ГОСТу, на упаковке должно быть указано, что количество молочнокислых микроорганизмов на конец срока годности продукта – не менее 1×10*7 КОЕ/г. Срок хранения такой сметаны – не более 14 суток.