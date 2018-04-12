Греческий клуб Панатинаикос больше не будет участвовать в баскетбольной Евролиге. Об этом во время заседания владельцев команд заявил хозяин клуба из Афин Димитрис Яннакопулос. Босс Пао выступает за смену руководителей лиги и внес это предложение в ходе встречи.

Греческий клуб "Панатинаикос" больше не будет участвовать в баскетбольной Евролиге. Об этом во время заседания владельцев команд заявил хозяин клуба из Афин Димитрис Яннакопулос. Босс "Пао" недоволен тем, какую политику проводят функционеры лиги и выступает за смену руководителей. Это предложение он внес в ходе встречи.Однако грек не получил поддержки от остальных участников конференции, после чего досрочно покинул заседание, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Eurohoops. Кроме того, он объявил об отказе "Панатинаикоса" от дальнейшего участия в Евролиге.Напомним, что по итогам группового раунда Евролиги греческий клуб занял четвертую позицию, одержав 19 побед из 30 матчей. В четвертьфинальном противостоянии баскетболисты "Пао" должны были встретиться с мадридским "Реалом".