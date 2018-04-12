Выступление перед советником окружного судьи и его гостями стало последним в жизни 24-летней пакистанки Самины Синдху - во время исполнения песни женщину застрелил один из ближайших друзей устроителя торжества по случаю рождения сына.

Выступление перед советником окружного судьи и его гостями стало последним в жизни 24-летней пакистанки Самины Синдху — во время исполнения песни женщину застрелил один из ближайших друзей устроителя торжества по случаю рождения сына, отмечает Samaa.tv. Убийство находившейся на шестом месяце беременности попало на видео.В минувший вторник, 10 апреля, в деревушке Канга, что близ Ларканы, влиятельный в местных кругах Нияз Джунеджо созвал родственников и знакомых на акику — мусульманскую церемонию жертвоприношения по случаю рождения ребенка. Самина и ее супруг Ашик Саму должны были развлекать гостей, для чего даже соорудили небольшую сцену. Нияз рассчитывал не только на песни, но и на танцы, однако Самина предупредила его, что находится в положении, а потому программа будет зависеть от ее самочувствия.До шоу дето так и не дошло: помощник судьи в разгар празднества посетовал близким на то, что певица не считается с его мнением, и опьяненные мужчины отправились сорить перед Саминой деньгами, призывая ее встать со сцены. Иначе поступил едва державшийся на ногах 22-летний Тарик Джатой — он решил не дожидаться милости от артистки, выхватил пистолет и выпустил три пули в поднявшуюся на ноги певицу.Самина рухнула на руки аккомпанировавшего ей супруга. В больницу ее доставили близкие, но спасти ей жизнь врачам не удалось.Ашик утверждает, что опьяненные гости после стрельбы избили музыкантов его ансамбля и отобрали у них 35 тысяч рупий (около 34 тысяч рублей), полицейские же отказывались заводить дело, списывая все на несчастный случай. После обнародования записи и поднятого шума инцидентом заинтересовался министр внутренних дел, в тот же день Джатоя взяли под стражу.