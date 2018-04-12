Известную в Пакистане певицу застрелили прямо на сцене. Беременная женщина отказалась выступать стоя, зрители сочли себя оскрбленными.

Известную в Пакистане певицу застрелили прямо на сцене.Беременная женщина отказалась выступать стоя, зрители сочли себя оскрбленными.Симона Самун не отказала организаторам торжества в одном изгородов Пакистана, когда те предложили ей спеть для участников – несмотря нато, что была на шестом месяце беременности. 24-летняя женщина лишь попросила,чтобы на сцену поставили стул, так как ей трудно петь стоя.После начала выступления зрители начали выражать возмущениепоступком певицы и требовали, чтобы Симона встала. Несколько раз девушкаотказывала в просьбе, но потом к сцене подошли трое мужчины и начализабрасывать ее деньгами. В итоге ей пришлось встать – однако тут же раздалсявыстрел."Симона отказалась вставать, потому что находилась нашестом месяце. Ей тяжело. Зритель возмутился ее отказом, поэтому застрелил ее",– рассказал журналистам муж артистки.Певицу доставили в больницу, однако от полученных ранений Самунскончалась. В убийстве подозревают одного из участников торжества – ТарикаАхмед Джата. Его могут обвинить в двойном убийстве – певицы и ее неродившегосяребенка, передает Life.ru.Ранее Dni.Ru писали о том, как актер Disney застрелил бывшую жену в торговом центре.Американец Кевин Крэн приехал в престижный калифорнийский торговый центр. Оставив машину на парковке, 33-летний мужчина прямиком направился в магазин Paper Source, где работала его экс-супруга Париса Сиддики. Войдя в павильон, Кевин открыл огонь, застрелив на глазах у покупателей 29-летнюю бывшую жену, а затем попытался покончить с собой