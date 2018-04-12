День космонавтики связан с одной из самых популярных и, наверное, самых загадочных личностей XX века – Юрием Гагариным. О его жизни написано множество текстов и снято множество фильмов. Официальное объяснение причин его гибели до сих пор не удовлетворяет скептиков. Слишком много тайн, слишком много неясного.

День космонавтики связан с одной из самых популярных и,наверное, самых загадочных личностей XX века – Юрием Гагариным. О его жизнинаписано множество текстов и снято множество фильмов. Официальное объяснениепричин его гибели до сих пор не удовлетворяет скептиков. Слишком много тайн,слишком много неясного.постараласьрассказать о судьбе космонавта.В астрологии, чтобы предугадать те или иные жизненныесобытия или дать им оценку, необходимо составить натальную карту человека. Дляэтого нужно знать дату, точное время и город рождения. К сожалению, мы не знаемточного времени рождения Юрия Гагарина, поэтому традиционные астрологическиеметоды прогностики для нас закрыты. Но издревле великими астрологамииспользовались и другие методы, которые давали не менее точную информацию очеловеке. Одним из таких является "Метод сабианских градусов", длякоторого время рождения не принципиально.Коротко о сути данного метода. Кроме Луны, которая имеетбыструю скорость, все планеты Солнечной системы в День рождения человека, втечение суток, стоят в одном и том же градусе и позволяют астрологу работать скосмограммой, а не натальной картой (карта, без сетки Домов), и,соответственно, могут поведать как о жизни, так и о смерти любого человека.Подобный анализ приоткрывает нам матрицу человека, смысл его жизни ипредназначение."Руководствуясь данным методом, я сделала свой анализ. Искажу вам так, уже в момент рождения Юрия можно было увидеть, что ему"предначертано бессмертие", то есть "слава при жизни и посленее". Кроме того, Солнце в 17градусе Рыбы, Меркурий и Марс в знаке Рыбы предполагают некую жертвенность,период сложных испытаний. А градусы Сатурна и Урана раскрывают то, что онобязательно должен был иметь отношение к астрономии, космонавтике, летномуделу. Как показала история, эти вещи очевидны и градусы в космограмме сработали",– пояснила астролог.Кроме того, метод сабианских градусов дает нам и некоторое дополнениев этой истории. Он говорит о "бессмертии, но, внимание, с последующимпадением". "Падение могло быть как моральным, так и физическим. Возьмите вовнимание физические и психические нагрузки, испытание славой и многое другое.Это не каждому по силам. Слава, обрушившаяся на Гагарина, вполне могла статьпричиной самоубийства", – сказала Таша Игошина.Посудите сами, в последние годы его жизни был неизбеженконфликт между собственными ценностями и требованиями социума. Странности вповедении Юрия не могли нравиться руководству. "Полнейшее разочарование, потерянравственных ориентиров, зависимость от препаратов, лекарств, постоянноенапряжение, жизнь на виду, предательство близких людей, отсутствиевзаимопонимания с семьей, большое давление соцаппарта не могли пройтибесследно. Могу предположить, что его мучили сильные головные боли,галлюцинации, миражи, связанные с определенными зависимостями. Все это моглопривести к добровольному и осознанному уходу из жизни во время полета. В Методеградусов сабиана я нашла этому ряд подтверждений", – рассказала Dni.Ru эксперт.Если мы близки к истине, то понятно, что советскоеправительство не могло дать огласку тому, что как именно погиб национальныйгерой. Это совсем не вязалось с коммунистической идеологией. Он обязательнодолжен был "погибнуть, исполняя служебный долг, в бою, в испытаниях",а не в следствии внутренних конфликтов и противоречий. "Конечно, сегодня, мыможем выдвигать бесконечное число гипотез, но уже никогда не сможем проникнутьв его мысли и чувства, чтобы понять мотивы его поступков. Мне очевидна лишь безумная болевая пропасть, которуюнес в себе этот человек", – добавила Игошина.