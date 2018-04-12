День космонавтики связан с одной из самых популярных и,
наверное, самых загадочных личностей XX века – Юрием Гагариным. О его жизни
написано множество текстов и снято множество фильмов. Официальное объяснение
причин его гибели до сих пор не удовлетворяет скептиков. Слишком много тайн,
слишком много неясного.
День космонавтики связан с одной из самых популярных и,
наверное, самых загадочных личностей XX века – Юрием Гагариным. О его жизни
написано множество текстов и снято множество фильмов. Официальное объяснение
причин его гибели до сих пор не удовлетворяет скептиков. Слишком много тайн,
слишком много неясного.
постаралась
рассказать о судьбе космонавта.
В астрологии, чтобы предугадать те или иные жизненные
события или дать им оценку, необходимо составить натальную карту человека. Для
этого нужно знать дату, точное время и город рождения. К сожалению, мы не знаем
точного времени рождения Юрия Гагарина, поэтому традиционные астрологические
методы прогностики для нас закрыты. Но издревле великими астрологами
использовались и другие методы, которые давали не менее точную информацию о
человеке. Одним из таких является "Метод сабианских градусов", для
которого время рождения не принципиально.
Коротко о сути данного метода. Кроме Луны, которая имеет
быструю скорость, все планеты Солнечной системы в День рождения человека, в
течение суток, стоят в одном и том же градусе и позволяют астрологу работать с
космограммой, а не натальной картой (карта, без сетки Домов), и,
соответственно, могут поведать как о жизни, так и о смерти любого человека.
Подобный анализ приоткрывает нам матрицу человека, смысл его жизни и
предназначение.
"Руководствуясь данным методом, я сделала свой анализ. И
скажу вам так, уже в момент рождения Юрия можно было увидеть, что ему
"предначертано бессмертие", то есть "слава при жизни и после
нее". Кроме того, Солнце в 17
градусе Рыбы, Меркурий и Марс в знаке Рыбы предполагают некую жертвенность,
период сложных испытаний. А градусы Сатурна и Урана раскрывают то, что он
обязательно должен был иметь отношение к астрономии, космонавтике, летному
делу. Как показала история, эти вещи очевидны и градусы в космограмме сработали",
– пояснила астролог.
Кроме того, метод сабианских градусов дает нам и некоторое дополнение
в этой истории. Он говорит о "бессмертии, но, внимание, с последующим
падением". "Падение могло быть как моральным, так и физическим. Возьмите во
внимание физические и психические нагрузки, испытание славой и многое другое.
Это не каждому по силам. Слава, обрушившаяся на Гагарина, вполне могла стать
причиной самоубийства", – сказала Таша Игошина.
Посудите сами, в последние годы его жизни был неизбежен
конфликт между собственными ценностями и требованиями социума. Странности в
поведении Юрия не могли нравиться руководству. "Полнейшее разочарование, потеря
нравственных ориентиров, зависимость от препаратов, лекарств, постоянное
напряжение, жизнь на виду, предательство близких людей, отсутствие
взаимопонимания с семьей, большое давление соцаппарта не могли пройти
бесследно. Могу предположить, что его мучили сильные головные боли,
галлюцинации, миражи, связанные с определенными зависимостями. Все это могло
привести к добровольному и осознанному уходу из жизни во время полета. В Методе
градусов сабиана я нашла этому ряд подтверждений", – рассказала Dni.Ru эксперт.
Если мы близки к истине, то понятно, что советское
правительство не могло дать огласку тому, что как именно погиб национальный
герой. Это совсем не вязалось с коммунистической идеологией. Он обязательно
должен был "погибнуть, исполняя служебный долг, в бою, в испытаниях",
а не в следствии внутренних конфликтов и противоречий. "Конечно, сегодня, мы
можем выдвигать бесконечное число гипотез, но уже никогда не сможем проникнуть
в его мысли и чувства, чтобы понять мотивы его поступков. Мне очевидна лишь безумная болевая пропасть, которую
нес в себе этот человек", – добавила Игошина.