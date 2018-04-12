Маски-шоу в ростовском цирке, насилие над
девушкой из фонтана в Уфе и провал в самом центре Тюмени. Обзор региональных
новостей от Dni.Ru.
"Маски-шоу" в ростовском цирке, насилие над
девушкой из фонтана в Уфе и провал в самом центре Тюмени. Обзор региональных
новостей от Dni.Ru.
"Вызов власти со стороны криминалитета". Так
отреагировали пользователи соцсетей на поджог автомобиля главы Сормовского района
Нижнего Новгорода. Машина Дмитрия Сивохина полыхала прямо у здания
администрации вечером 11 апреля. Как рассказали очевидцы, владелец иномарки
вышел из здания и спокойно наблюдал за тем, как горит его автомобиль. Это не
первая атака на нижегородских чиновников В сентябре прошлого года неизвестные подожгли
автомобиль и.о. главы администрации Канавинского района Михаила Шарова,
напоминает .
Не размениваться по мелочам решили несколько жителей столицы
Северной Осетии. Они украли из двора недавно построенного дома целую детскую
площадку. Причем злоумышленники особо не прятались, они утащили детский городок
на глазах у жильцов дома, которые считали, что рабочие выполняют распоряжение
местных властей. Детскую площадку буквально выкорчевали и увезли вместе с
качелями и даже специальным резиновым покрытием. Предприимчивых граждан нашли.
Им придется заплатить штраф и восстановить испорченное имущество, пишет
Цирк Ростова-на-Дону посетили сотрудники Отдела по борьбе с
экономическими преступлениями и Федеральной службы безопасности. Представители
спецслужб изъяли документы за последние три года. Ростовский цирк закрыли 8
апреля из-за многочисленных выявленных нарушений. Как выяснилось, учреждение
культуры работало без какой-либо системы пожарной безопасности. Кроме того, директор
цирка Дмитрий Резниченко продавал билеты на представления, которые были
бесплатными и выводил деньги из
госучреждения путем заключения договоров с ИП, передает
Четыре случая заболевания бешенством выявлено в Татарстане с
начала этого года. Все больные животные – лисы. Именно они являются основными
разносчиками вируса, отмечают медики. По их словам, в целом ситуация в
Татарстане улучшилась. В прошлом году было зарегистрировано 18 случаев
бешенства – против 317 двумя годами ранее. В республике ежегодно раскладываются
около 2 миллионов приманок с вакциной. Кроме того, 80 – 90% сельхозживотных подвергается
вакцинации против бешенства. Однако охватить всех животных не получается -
из-за несознательности владельцев, сообщает
Провал в центре Тюмени. Огромная яма образовалась на
тротуаре по улице Мельникайте, неподалеку от остановки "Площадь памяти".
Специалисты выяснили, что потребитель подключен к бесхозной канализационной
сети, возможно, принадлежавшей бывшему мясокомбинату. При прочистке
канализационной сети часть дорожного покрытия подмыло, передает .
Травмированного травматолога обнаружил наряд полиции в медучреждении
на улице Перелета в Омске. Минувшим вечером росгвардейцам поступил сигнал о
срабатывании тревожной кнопки. В приемном отделении силовики обнаружили босого
и по пояс раздетого мужчину, к которому боялись подходить медики. До приезда
стражей порядка пациента пытался осмотреть врач-травматолог, однако получил от
пациента кулаком в лицо. 37-летний ранее судимый мужчина жаловался на боли и
требовал помощи. При виде росгвардейцев он сразу успокоился и дал себя
осмотреть. После чего дебоширу пришлось проехать в отделение полиции, пишет
В Удмуртии проснулись клещи. Первые случаи нападения вредных
насекомых зарегистрированы в Ижевске. Пострадали трое взрослых, все они не были
привиты против клещевого вирусного энцефалита. В лаборатории исследован 1 клещ,
результаты анализов отрицательные на все инфекции. Начало активности клещей на
территории Удмуртской Республики отмечается с первыми проталинами. При
посещении леса и парков необходимо соблюдать меры предосторожности. Наилучшей защитой
остается вакцинация, напоминает
Правоохранительные органы в Кирово-Чепецке проводят проверку
по факту избиения подростками пожилого мужчины-инвалида. Двое парней на улице
подошли к мужчине с тростью. Один из подростков брызнул инвалиду в лицо из
газового баллончика и ударил рукой в живот, а второй – ногой в голову. Исполнив
задуманное, подростки не спеша удалились, третий участник снимал все на видео. Личности
подростков установлены – одному из них 16 лет, другому 17. Решается вопрос о
возбуждении уголовного дела, сообщает
Суд в Волгограде приговорил к длительному сроку заключения
44-летнего жителя Санкт-Петербурга. Приехавший погостить к сестре мужчина насиловал
свою малолетнюю племянницу. Возможно, об этом никто бы и не узнал, если бы
извращенец не снимал на камеру все, что он творил с 6-летней девочкой. Однажды
он дал своему приятелю жесткий диск, забыв о сохраненном на нем компромате. Видеозапись
повергла друга в шок настолько, что он сразу же сообщил об увиденном в
правоохранительные органы. Извращенцу назначено наказание в виде лишения
свободы на 14 лет, передает
Жители Уфы украли сережку у бронзовой скульптуры девушки в
фонтане. Ущерб оценивается в 12 тысяч рублей. В целом, за первый квартал 2018
года уфимские вандалы причинили ущерба более чем на 1,5 миллиона рублей. Самый
серьезный урон причинен скверу 50-летия Победы – неизвестные разрушили 24
светильника, пишет
Семь лет тюрьмы за кражу мягкой игрушки. Такое наказание
грозит 26-летней жительнице столицы Башкирии, которая стащила мишку в цветочном
магазине. По словам продавщицы, злоумышленница, воспользовавшись моментом, ухватила игрушку с витрины и поспешно
скрылась. Ущерб для магазина составил 3 тысячи рублей. К несчастью для воровки,
ее действия зафиксировала система видеонаблюдения, злоумышленницу задержали в
Кировском районе сотрудники МВД, сообщает