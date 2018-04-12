Маски-шоу в ростовском цирке, насилие над девушкой из фонтана в Уфе и провал в самом центре Тюмени. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

"Маски-шоу" в ростовском цирке, насилие наддевушкой из фонтана в Уфе и провал в самом центре Тюмени. Обзор региональныхновостей от Dni.Ru."Вызов власти со стороны криминалитета". Такотреагировали пользователи соцсетей на поджог автомобиля главы Сормовского районаНижнего Новгорода. Машина Дмитрия Сивохина полыхала прямо у зданияадминистрации вечером 11 апреля. Как рассказали очевидцы, владелец иномаркивышел из здания и спокойно наблюдал за тем, как горит его автомобиль. Это непервая атака на нижегородских чиновников В сентябре прошлого года неизвестные подожглиавтомобиль и.о. главы администрации Канавинского района Михаила Шарова,напоминает .Не размениваться по мелочам решили несколько жителей столицыСеверной Осетии. Они украли из двора недавно построенного дома целую детскуюплощадку. Причем злоумышленники особо не прятались, они утащили детский городокна глазах у жильцов дома, которые считали, что рабочие выполняют распоряжениеместных властей. Детскую площадку буквально выкорчевали и увезли вместе скачелями и даже специальным резиновым покрытием. Предприимчивых граждан нашли.Им придется заплатить штраф и восстановить испорченное имущество, пишетЦирк Ростова-на-Дону посетили сотрудники Отдела по борьбе сэкономическими преступлениями и Федеральной службы безопасности. Представителиспецслужб изъяли документы за последние три года. Ростовский цирк закрыли 8апреля из-за многочисленных выявленных нарушений. Как выяснилось, учреждениекультуры работало без какой-либо системы пожарной безопасности. Кроме того, директорцирка Дмитрий Резниченко продавал билеты на представления, которые былибесплатными и выводил деньги изгосучреждения путем заключения договоров с ИП, передаетЧетыре случая заболевания бешенством выявлено в Татарстане сначала этого года. Все больные животные – лисы. Именно они являются основнымиразносчиками вируса, отмечают медики. По их словам, в целом ситуация вТатарстане улучшилась. В прошлом году было зарегистрировано 18 случаевбешенства – против 317 двумя годами ранее. В республике ежегодно раскладываютсяоколо 2 миллионов приманок с вакциной. Кроме того, 80 – 90% сельхозживотных подвергаетсявакцинации против бешенства. Однако охватить всех животных не получается -из-за несознательности владельцев, сообщаетПровал в центре Тюмени. Огромная яма образовалась натротуаре по улице Мельникайте, неподалеку от остановки "Площадь памяти".Специалисты выяснили, что потребитель подключен к бесхозной канализационнойсети, возможно, принадлежавшей бывшему мясокомбинату. При прочисткеканализационной сети часть дорожного покрытия подмыло, передает .Травмированного травматолога обнаружил наряд полиции в медучреждениина улице Перелета в Омске. Минувшим вечером росгвардейцам поступил сигнал осрабатывании тревожной кнопки. В приемном отделении силовики обнаружили босогои по пояс раздетого мужчину, к которому боялись подходить медики. До приездастражей порядка пациента пытался осмотреть врач-травматолог, однако получил отпациента кулаком в лицо. 37-летний ранее судимый мужчина жаловался на боли итребовал помощи. При виде росгвардейцев он сразу успокоился и дал себяосмотреть. После чего дебоширу пришлось проехать в отделение полиции, пишетВ Удмуртии проснулись клещи. Первые случаи нападения вредныхнасекомых зарегистрированы в Ижевске. Пострадали трое взрослых, все они не былипривиты против клещевого вирусного энцефалита. В лаборатории исследован 1 клещ,результаты анализов отрицательные на все инфекции. Начало активности клещей натерритории Удмуртской Республики отмечается с первыми проталинами. Припосещении леса и парков необходимо соблюдать меры предосторожности. Наилучшей защитойостается вакцинация, напоминаетПравоохранительные органы в Кирово-Чепецке проводят проверкупо факту избиения подростками пожилого мужчины-инвалида. Двое парней на улицеподошли к мужчине с тростью. Один из подростков брызнул инвалиду в лицо изгазового баллончика и ударил рукой в живот, а второй – ногой в голову. Исполнивзадуманное, подростки не спеша удалились, третий участник снимал все на видео. Личностиподростков установлены – одному из них 16 лет, другому 17. Решается вопрос овозбуждении уголовного дела, сообщаетСуд в Волгограде приговорил к длительному сроку заключения44-летнего жителя Санкт-Петербурга. Приехавший погостить к сестре мужчина насиловалсвою малолетнюю племянницу. Возможно, об этом никто бы и не узнал, если быизвращенец не снимал на камеру все, что он творил с 6-летней девочкой. Однаждыон дал своему приятелю жесткий диск, забыв о сохраненном на нем компромате. Видеозаписьповергла друга в шок настолько, что он сразу же сообщил об увиденном вправоохранительные органы. Извращенцу назначено наказание в виде лишениясвободы на 14 лет, передаетЖители Уфы украли сережку у бронзовой скульптуры девушки вфонтане. Ущерб оценивается в 12 тысяч рублей. В целом, за первый квартал 2018года уфимские вандалы причинили ущерба более чем на 1,5 миллиона рублей. Самыйсерьезный урон причинен скверу 50-летия Победы – неизвестные разрушили 24светильника, пишетСемь лет тюрьмы за кражу мягкой игрушки. Такое наказаниегрозит 26-летней жительнице столицы Башкирии, которая стащила мишку в цветочноммагазине. По словам продавщицы, злоумышленница, воспользовавшись моментом, ухватила игрушку с витрины и поспешноскрылась. Ущерб для магазина составил 3 тысячи рублей. К несчастью для воровки,ее действия зафиксировала система видеонаблюдения, злоумышленницу задержали вКировском районе сотрудники МВД, сообщает