Президент США Дональд Трамп отказался назвать сроки возможного удара по Сирии. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Президент США Дональд Трамп отказалсяназвать сроки возможного удара по Сирии. Об этом он сообщил в своем Twitter.Судя по высказыванию в соцсети,американский лидер дал задний ход своему недавнему заявлению о намерении выполнить ракетный удар по Сирии. Он уверяет,что ничего подобного не говорил."Я никогда не говорил,что атака на Сирию будет осуществлена. Она может произойти совсем скоро иливовсе не скоро! Как бы то ни было, США под моим руководством проделали огромнуюработу по освобождению региона от ИГ (организация запрещена в России. – Прим. ред.). И где ваше "Спасибо, Америка"?" -написал глава государства.Подписчики раскритиковали Трампа за это заявление. "Идиот","Вы самый жалкий экземпляр, когда-либозанимавший пост президента", "Ну, ты и лжец", – прокомментировали публикациюамериканцы.Напомним, что президент США уже был пойман на противоречивойинформации по сирийскому вопросу. Так, 11 апреля Дональд Трамп взорвал Сеть своими заявлениями вTwitter, призвав Россию готовиться к ракетному обстрелу Сирии, новскоре предложил Москве остановить гонку вооружений. Позже появиласьинформация, что удар по сирийским территориям может быть нанесен уже 12 апреля. В связи с этим его заподозрили в безумии.