Певица Лама Сафонова несмотря на онкологическое заболевание продолжает вести активную творческую деятельность. В перерыве между операциями и химиотерапией исполнительница пишет песни и участвует в светских мероприятиях.

Певица Лама Сафонова несмотря на онкологическое заболевание продолжаетвести активную творческую деятельность. В перерыве между операциями ихимиотерапией исполнительница пишет песни и участвует в светских мероприятиях.Красавица приняла участие в модном показе модельера ЕленыХандриковой на Международной Неделе Высокой Моды в Москве. Лама порадовалагостей праздника песней собственного исполнения.Борьба с недугом нелегко деется Сафоновой. Она сильноисхудала, полностью поседела и с трудом передвигается. "Не складывать лапы ибороться до последнего", – девиз певицы, который помогает ей превозмогая страшную больвыходить на сцену и спасают от негативных мыслей.Сейчас, по словам Ламы, у нее наблюдается ремиссия, однакопраздновать победу пока рано. Блондинка ведет интернет-дневник, в которомописывает свой непростой опыт. Сейчас его согласилось опубликовать одно изроссийских издательств. Книга Сафоновой "Остаться в живых" выйдет в продажу ужев этом году, сообщает sobesednik.ru.Сил певице придает и занятие рукоделием. Она всерьезувлеклась росписью джинсовых курток, которые с удовольствием приобретают еемногочисленные поклонницы из разных городов. Лама ежедневно радует ихпозитивными постами в Instagram и отчетами о своем здоровье: "Берегусь.Стараюсь соблюдать режим. Непросто даются любые поездки на авто – вестибулярныйаппарат иногда "выстегивает" из нормального состояния (постхимическиепобочки), – но нужно набраться терпения. Организм проходит адаптацию послерадиационной бомбежки".Напомним, артистка узнала об онкологическом заболевании вконце 2016 года. За ее судьбой следят десятки тысяч подписчиков. Лама подробнорассказывает о самочувствии и перенесенных процедурах, просит неравнодушных опомощи. В социальных сетях она подробно озвучила диагноз: "Для тех, ктоуточняет диагноз: АДЕНОКАРЦЕНОМА. Обширный эндометриоидный рак тела матки 3-4степень, с метастазами в лимфоузлах".