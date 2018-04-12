Певица Лама Сафонова несмотря на онкологическое заболевание продолжает
вести активную творческую деятельность. В перерыве между операциями и
химиотерапией исполнительница пишет песни и участвует в светских мероприятиях.
Певица Лама Сафонова несмотря на онкологическое заболевание продолжает
вести активную творческую деятельность. В перерыве между операциями и
химиотерапией исполнительница пишет песни и участвует в светских мероприятиях.
Красавица приняла участие в модном показе модельера Елены
Хандриковой на Международной Неделе Высокой Моды в Москве. Лама порадовала
гостей праздника песней собственного исполнения.
Борьба с недугом нелегко деется Сафоновой. Она сильно
исхудала, полностью поседела и с трудом передвигается. "Не складывать лапы и
бороться до последнего", – девиз певицы, который помогает ей превозмогая страшную боль
выходить на сцену и спасают от негативных мыслей.
Сейчас, по словам Ламы, у нее наблюдается ремиссия, однако
праздновать победу пока рано. Блондинка ведет интернет-дневник, в котором
описывает свой непростой опыт. Сейчас его согласилось опубликовать одно из
российских издательств. Книга Сафоновой "Остаться в живых" выйдет в продажу уже
в этом году, сообщает sobesednik.ru.
Сил певице придает и занятие рукоделием. Она всерьез
увлеклась росписью джинсовых курток, которые с удовольствием приобретают ее
многочисленные поклонницы из разных городов. Лама ежедневно радует их
позитивными постами в Instagram и отчетами о своем здоровье: "Берегусь.
Стараюсь соблюдать режим. Непросто даются любые поездки на авто – вестибулярный
аппарат иногда "выстегивает" из нормального состояния (постхимические
побочки), – но нужно набраться терпения. Организм проходит адаптацию после
радиационной бомбежки".
Напомним, артистка узнала об онкологическом заболевании в
конце 2016 года. За ее судьбой следят десятки тысяч подписчиков. Лама подробно
рассказывает о самочувствии и перенесенных процедурах, просит неравнодушных о
помощи. В социальных сетях она подробно озвучила диагноз: "Для тех, кто
уточняет диагноз: АДЕНОКАРЦЕНОМА. Обширный эндометриоидный рак тела матки 3-4
степень, с метастазами в лимфоузлах".