Одним из первых этапов достижения цели у лётчика-космонавта Героя России Михаила Корниенко была служба в милиции, которой он отдал без малого шесть лет. Об этом и многом другом - в свежем номере газеты «Щит и меч».

«Большое видится на расстоянии»«Если сильно захотеть – можно в космос полететь». Для героя публикации это желание стало целью всей жизни. И, образно выражаясь, на самом деле его путь к звёздам проходил через множество терний. Одним из первых этапов достижения цели у лётчика-космонавта Героя России Михаила Корниенко была служба в милиции, которой он отдал без малого шесть лет. Поэтому для него профессиональными являются два праздника: отмечаемый 12 апреля День космонавтики и День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Побывав на орбите и увидев нашу планету с высоты 400 километров, он повторил гагаринское: «Какая же она красивая…» и затем добавил: «…Земля маленькая, и мы к ней относимся совершенно варварски. Это наш общий дом, давайте как-то соберёмся, ребята!»В доступном режиме«Кто побывал на Алтае, обязательно возвращается сюда!» - убеждён начальник Главного управления МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров. На территории края находятся всем известные курорты: Белокуриха и Яровое, «Бирюзовая Катунь» и уникальные озёра в Завтялово, Горная Колывань и малая родина Василия Шукшина – село Сростки. Доверие граждан, умело организованная профилактическая работа на упреждение преступлений и правонарушений позволяют региональному главку удерживать второй год подряд пальму первенства по уровню обеспечения общественной безопасности в своей группе. Не зря Алтайский край назван ЮНЕСКО одним из лучших мест на земле для отдыха и проживания.Этот новый дивный мирСкладывается такое впечатление, что на власти многих западных стран какой-то злобный инопланетный разум активно воздействуя, стимулирует прекращение рода человеческого. И осуществляется это через принятие государствами законов о так называемом гендерном равенстве с целью превращения своих граждан в существ, лишённых одного из основных, базовых свойств личности – половой идентичности. Одной из самых активных в этом процессе стран является Великобритания. Тамошние издатели, например, выпустили любопытные открытки ко Дню матери. В них изъято слово «мама», которое заменено на «ты». А одна из британских сетей супермаркетов в этот день распространяла открытки с текстом «Папа, спасибо тебе за то, что ты такая замечательная мама». Мы тоже с вами согласны, что слишком туманным стал Альбион! Ну а куда им деваться, если даже комиссар по правам человека в Совете Европы для наилучшего обучения детей и искоренения гендерной дискриминации рекомендует привлекать для работы в школах представителей ЛГБТ. И это ещё не все новации «нового дивного мира», которые настойчиво навязываются нам борцами с гендерным неравенством.Манкини, ну, погоди!Казалось бы, безобидный мультфильм о керамических гномах, весёлый анимационный детектив с наивной любовной историей для просмотра с ограничением 6+ совместного англо-американского производства. Что же смутило корреспондента редакции во время семейного просмотра этого мультика? Какие морально-этические ценности и нормы поведения исподволь, как говорится, между строк навязываются нашему юному поколению? К чему призывают западные и американские идеологи через диалоги мультипликационных персонажей? После просмотра невольно возникает вопрос: а как вообще допустили к показу эту картину? Что это, ошибка или уже тенденция? В своё время наш любимый «Ну, погоди!» хотели запретить по причине того, что Волк …курит, а в рассматриваемом сюжете, и не только нам так кажется, всё гораздо серьёзней…Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 14, а также на интернет-странице издания.