Семейная пара пенсионеров из Лондона получила странное письмо от Консервативной партии Британии, подписанное лично Терезой Мэй. В графе "адресат" на конверте стояло нецензурное "Youmustbe Fuckingjoking" ("Вы должно быть шутите, черт побери"). Властям пришлось извиняться, сообщает Independent.О странном инциденте рассказала в своем "Твиттере" соседка пенсионеров Лора Маккормак.Trying to argue they can run the country when they can’t even work mailmerge. My elderly neighbours were more than a little upset to be addressed in this manner by the PM #youmustbefuckingjoking pic.twitter.com/dCHjRZFcMq— Laura (@LauraAMcCormack) 10 апреля 2018 г.По словам женщины, ее соседи никогда не голосовали за Консервативную партию, и, разумеется, их зовут не так, как указано на конверте.Маккормак упрекнула сотрудников Терезы Мэй в вопиющей некомпетентности.Вскоре фотографию странного письма увидели представители консерваторов. Они заявили, что проводят служебное расследование среди тех, кто мог отправить это письмо."Мы просим прощения за нанесенное людям оскорбление. Нам очень жаль, что так произошло", — заявили сотрудники Консервативной партии.