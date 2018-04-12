Эра мягкой политики в отношении России миновала, - заявил кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео. Он может сменить в кресле главы американского Госдепа Рекса Тиллерсона.

"Эра мягкой политики в отношении России миновала", — заявил кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео. Он может сменить в кресле главы американского Госдепа Рекса Тиллерсона.По мнению Помпео, Россия продолжает проводить агрессивную политику, которая обыла обусловлена мягким отношением к ее действиям. Но, продолжил кандидат на пост главы Госдепа, теперь этому положен конец. Это суть обращения Майка Помпео конгрессу, которое распространил Белый дом, сообщает "Интерфакс".В стратегии нацбезопасности США указано, что Россия представляет собой угрозу, напомнил кандидат на пост главы американского внешнеполитического ведомства. При этом Вашингтон все же будет прилагать дипломатические усилия в конфронтационных случаях с Москвой. Вместе с тем, продолжил Помпео, администрация Дональда Трампа уже приготовила длинный список мер, которые будут предприняты для противостояния России.Джентльмены дважды не договариваются. Эта фраза Виктора Черномырдина, которому в апреле могло бы исполниться 80 лет, подходит для ситуации с иранской ядерной сделкой 2015 года. Ее пересмотра добивается Дональд Трамп. Директор ЦРУ Майкл Помпео также заявил, что по желанию Трампа будет добиваться пересмотра соглашения с Тегераном.Помпео готов немедленно приступить к работе, если его утвердят на новом посту."Ставки очень высоки. Я рассчитываю обсудить этот вопрос с нашими ключевыми союзниками на министерской встрече G7 22 апреля и на министерской встрече стран — членов НАТО позднее на той же неделе", — подчеркнул Майк Помпео.Слушания в международном комитете сената США по утверждению кандидатуры Майка Помпео начались с криков протестующих."Нет Помпео, нет войнам! — закричали протестующие против его назначения представители Pink Police ("Розовая полиция"). — Этот человек — не дипломат".