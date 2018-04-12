Пара сотен россиян погибли в Сирии несколько
недель назад. С таким заявлением выступил перед сенаторами директор ЦРУ Майк
Помпео, претендующий на пост госсекретаря США.
"Пара сотен" россиян погибли в Сирии несколько
недель назад. С таким заявлением выступил перед сенаторами директор ЦРУ Майк
Помпео, претендующий на пост госсекретаря США.
Помпео считает, что гибель россиян в Сирии – хороший пример
действий американской администрации, направленных на сдерживание России."Несколько
недель назад русские встретили достойного противника. Пара сотен русских были
убиты", – заявил будущий глава госдепартамента на слушаниях в Сенате.
Предположительно, Майк Помпео имел в виду серию артиллерийских
и авиаударов, которые коалиция во главе с США нанесла по проправительственным
сирийским силам в Дейр-эз-Зоре в ночь с 7 на 8 февраля. По некоторым данным, бой
спровоцировала попытка захватить контролируемый курдами нефтезавод.
Американские военные, поддерживающие курдов, нанесли по наступавшим удар. Позже
США заявили о гибели более сотни проправительственных бойцов, не уточняя их
гражданство.
Как сообщалось, во время той атаки погибли несколько
десятков российских наемников. Причем, в зависимости от агентства, число
варьировалось от 11 до 100 военных. В МИД России такую оценку потерь назвали классической
дезинформацией. По данным дипведомства, несколько десятков человек были ранены
и доставлены в госпитали, а пять человек – из числа наемников – могли погибнуть, передает "Коммерсант".
"По предварительным данным, в результате произошедшего
вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти
о гибели пяти человек, предположительно граждан России",– заявила
официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она добавила, что есть и
пострадавшие, но информация об их гражданстве требует проверки. Захарова подчеркнула, что речь не идет о
российских военнослужащих.
Как отмечали эксперты, если бы в Сирии погибли и получили
ранения сотни граждан России – пусть и не военнослужащих, а бойцов частных
военных компаний, то их пришлось бы вывозить самолетами. Однако повышенной
летной активности в небе над Сирией в первые дни после боя под Дейр-эз-Зором не
было.