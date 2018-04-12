Пара сотен россиян погибли в Сирии несколько недель назад. С таким заявлением выступил перед сенаторами директор ЦРУ Майк Помпео, претендующий на пост госсекретаря США.

"Пара сотен" россиян погибли в Сирии нескольконедель назад. С таким заявлением выступил перед сенаторами директор ЦРУ МайкПомпео, претендующий на пост госсекретаря США.Помпео считает, что гибель россиян в Сирии – хороший примердействий американской администрации, направленных на сдерживание России."Нескольконедель назад русские встретили достойного противника. Пара сотен русских былиубиты", – заявил будущий глава госдепартамента на слушаниях в Сенате.Предположительно, Майк Помпео имел в виду серию артиллерийскихи авиаударов, которые коалиция во главе с США нанесла по проправительственнымсирийским силам в Дейр-эз-Зоре в ночь с 7 на 8 февраля. По некоторым данным, бойспровоцировала попытка захватить контролируемый курдами нефтезавод.Американские военные, поддерживающие курдов, нанесли по наступавшим удар. ПозжеСША заявили о гибели более сотни проправительственных бойцов, не уточняя ихгражданство.Как сообщалось, во время той атаки погибли несколькодесятков российских наемников. Причем, в зависимости от агентства, числоварьировалось от 11 до 100 военных. В МИД России такую оценку потерь назвали классическойдезинформацией. По данным дипведомства, несколько десятков человек были раненыи доставлены в госпитали, а пять человек – из числа наемников – могли погибнуть, передает "Коммерсант"."По предварительным данным, в результате произошедшеговооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идтио гибели пяти человек, предположительно граждан России",– заявилаофициальный представитель МИДа Мария Захарова. Она добавила, что есть ипострадавшие, но информация об их гражданстве требует проверки. Захарова подчеркнула, что речь не идет ороссийских военнослужащих.Как отмечали эксперты, если бы в Сирии погибли и получилиранения сотни граждан России – пусть и не военнослужащих, а бойцов частныхвоенных компаний, то их пришлось бы вывозить самолетами. Однако повышеннойлетной активности в небе над Сирией в первые дни после боя под Дейр-эз-Зором небыло.