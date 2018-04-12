Даже если Дональд Трамп примет решение нанести удар по Сирии, администрация президента сделает все возможное, чтобы эта атака не выглядела направленной на Россию, заявил президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс в эфире программы 60 минут.

Даже если Дональд Трамп примет решение нанести удар по Сирии, администрация президента сделает все возможное, чтобы эта атака не выглядела направленной на Россию, заявил президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".Саймс отметил, что сообщения в "Твиттере" – еще не руководство к действию. "Твиты Трампа представляют собой поток сознания и отражают его настроение в конкретный момент. Но это не руководство к действию для его администрации. После того, как президент публикует твит, люди из его ближайшего окружения начинают смотреть, можно ли воплотить эту мысль в жизнь или нужно еще подумать, все взвесить и обсудить варианты и последствия. Именно это и происходит сейчас с решением вопроса по атаке на Сирию", — подчеркнул политолог."Представители администрации Трампа не лишены здравого смысла и инстинкта самосохранения, особенно руководство министерства обороны и комитет начальников штабов. Эти люди могут не принимать решение по атаке в Сирии, но они будут иметь очень большое влияние на то, какой будет атака, если она произойдет, и будут делать все возможное, чтобы эта атака не выглядела направленной на Россию", — отметил Саймс.В среду на своей странице в Twitter Дональд Трамп посоветовал России приготовиться к ракетным ударам по Сирии. Через час президент США написал новый твит, в котором предложил России остановить гонку вооружений и начать сотрудничество. Позже Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме, заявил, что решение по Сирии будет принято "достаточно скоро".