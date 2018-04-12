Обязательные работы за неуважение к суду. Ленинский райсуд Владимира вынес новый приговор Анатолию Мазуру. Напомним, за двойное убийство мужчины и подростка на Нижней Дуброве главарь банды уже осуждён на пожизненное заключение. При этом 20 октября 2017, в областном суде, во время оглашения приговора, Мазур выкрикнул оскорбления в адрес гособвинителя и судьи и попал под новое следствие. Теперь за оскорбления его приговорили к 400-м часам обязательных работ.

Обязательные работы за неуважение к суду. Ленинский райсуд Владимира вынес новый приговор Анатолию Мазуру. Напомним, за двойное убийство мужчины и подростка на Нижней Дуброве главарь банды уже осуждён на пожизненное заключение. При этом 20 октября 2017, в областном суде, во время оглашения приговора, Мазур выкрикнул оскорбления в адрес гособвинителя и судьи и попал под новое следствие. Теперь за оскорбления его приговорили к 400-м часам обязательных работ. Как пояснили в Следкоме, данный приговор войдёт в криминальную биографию Мазура. Правда, с учётом "пожизненного" приговора, уже вступившего в законную силу, отрабатывать часы он не будет.