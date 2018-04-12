Допрос главы Роснефти Игоря Сечина по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева занял более часа и прошел в закрытом заседании Мосгорсуда.

Допрос главы "Роснефти" Игоря Сечина по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева занял более часа и прошел в закрытом заседании Мосгорсуда, передает ТАСС. Суд возобновил в открытом заседании слушания по жалобе защиты Улюкаева на приговор, согласно которому он признан виновным в получении от Сечина взятки в 2 миллиона долларов и приговорен к 8 годам колонии и штрафу в 130 миллионов рублей. Защита просит оправдать Улюкаева или назначить ему условное наказание.Явку Сечина в суд обеспечило гособвинение, оно же просило о закрытии процесса на время допроса для избежания разглашения коммерческой тайны о процессе покупки "Роснефтью" акций компании "Башнефть".Прения сторон должны стать следующей стадией процесса, после которых Улюкаев может выступить с последним словом, а суд удалится на принятие решения.