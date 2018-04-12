Единая Россия готовит партийную конференцию по своему обновлению и участию в реализации послания президента. Масштабная встреча пройдет 18-19 мая.

"Единая Россия" готовит партийную конференцию по своему обновлению иучастию в реализации послания президента. Масштабная встреча пройдет 18-19 мая.На конференции планируетсяобсудить два блока вопросов. Речь пойдет об обновлении партии и наращивании мобилизационногопотенциала к единому дню голосования. Вторая стратегическая тема – участие "ЕдинойРоссии" в реализации послания президента Федеральному собранию через весьспектр политических инструментов, начиная от реализации партпроектов изаканчивая законотворческой деятельностью."Партия совершает разворотв сторону регионов. И майская конференция станет итогом муниципальных ирегиональных дискуссий, которые уже стартовали на местах. Задача конференции –проанализировать и обобщить предложения регионов по целому ряду направлений", -сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Конференция пройдет вформате расширенного заседания высшего и генерального советов партии. Средитем, которые будут затрагиваться на конференции, Турчак назвал обновление иразвитие "Единой России", вопросы партстроительства, эффективностипартийных институтов, позиционирования партии; повышение эффективностипартийных проектов в сфере экономики, здравоохранения, социальной политики,городской среды."Для нас важно выработать ипредставить программные предложения, вовлечь в открытый разговор, сделатьсоавторами в принятии решений максимальное количество рядовых партийцев и нашихсторонников на местах, которые, по сути, и составляют электоральное ядро партии",– сказал политик.Турчак также указал на то, что эффект отсодержательного обновления партии, активизации ее рядов должен стать позитивнымфоном для выборных кампаний 2018 года. Напомним, что в этом году в единый деньголосования 9 сентября в 21-м регионе России пройдут выборы высших должностныхлиц, в 16-ти – кампании по избранию депутатов законодательных собраний, в 12-тиизберут депутатов административных центров, в семи назначены выборы главгородов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатнымизбирательным округам."Единая Россия" 3 июня проведет свои праймериз: предварительное голосованиепройдет по открытой модели. Кандидатомможет стать как член партии, так и беспартийный, основное требование –отсутствие судимости и активов за рубежом.