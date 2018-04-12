Единая Россия готовит партийную конференцию по своему обновлению и
участию в реализации послания президента. Масштабная встреча пройдет 18-19 мая.
"Единая Россия" готовит партийную конференцию по своему обновлению и
участию в реализации послания президента. Масштабная встреча пройдет 18-19 мая.
На конференции планируется
обсудить два блока вопросов. Речь пойдет об обновлении партии и наращивании мобилизационного
потенциала к единому дню голосования. Вторая стратегическая тема – участие "Единой
России" в реализации послания президента Федеральному собранию через весь
спектр политических инструментов, начиная от реализации партпроектов и
заканчивая законотворческой деятельностью.
"Партия совершает разворот
в сторону регионов. И майская конференция станет итогом муниципальных и
региональных дискуссий, которые уже стартовали на местах. Задача конференции –
проанализировать и обобщить предложения регионов по целому ряду направлений", -
сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Конференция пройдет в
формате расширенного заседания высшего и генерального советов партии. Среди
тем, которые будут затрагиваться на конференции, Турчак назвал обновление и
развитие "Единой России", вопросы партстроительства, эффективности
партийных институтов, позиционирования партии; повышение эффективности
партийных проектов в сфере экономики, здравоохранения, социальной политики,
городской среды.
"Для нас важно выработать и
представить программные предложения, вовлечь в открытый разговор, сделать
соавторами в принятии решений максимальное количество рядовых партийцев и наших
сторонников на местах, которые, по сути, и составляют электоральное ядро партии",
– сказал политик.
Турчак также указал на то, что эффект от
содержательного обновления партии, активизации ее рядов должен стать позитивным
фоном для выборных кампаний 2018 года. Напомним, что в этом году в единый день
голосования 9 сентября в 21-м регионе России пройдут выборы высших должностных
лиц, в 16-ти – кампании по избранию депутатов законодательных собраний, в 12-ти
изберут депутатов административных центров, в семи назначены выборы глав
городов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным
избирательным округам.
"Единая Россия" 3 июня проведет свои праймериз: предварительное голосование
пройдет по открытой модели. Кандидатом
может стать как член партии, так и беспартийный, основное требование –
отсутствие судимости и активов за рубежом.