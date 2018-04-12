Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова Лето вошел в конкурсную программу 71-го Каннского фестиваля, передает РИА Новости. Фестиваль пройдет с 8 по 19 мая.

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Лето" вошел в конкурсную программу 71-го Каннского фестиваля, передает РИА Новости. Фестиваль пройдет с 8 по 19 мая.В центре сюжета – отношения Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя, действие происходит летом 1981 года в Ленинграде. Тем летом Цой записывает свой первый альбом, а Науменко собирает группу "Зоопарк". Главные роли сыграли Тео Ю, Ирина Старшенбаум и музыкант Рома Зверь. В основную программу фестиваля вошли 18 фильмов.Серебренников в настоящее время находится под домашним арестом, его обвиняют по делу о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".