Форум новой модной индустрии BE IN OPEN пройдет на
Хлебозаводе 8 и 9 июня 2018 года. За два дня выступят более 40
спикеров, чьи доклады будут сгруппированы по пяти направлениям: дизайн,
производство, маркетинг, продажи, аналитика.
Форум новой модной индустрии BE IN OPEN пройдет на
Хлебозаводе 8 и 9 июня 2018 года. За два дня выступят более 40
спикеров, чьи доклады будут сгруппированы по пяти направлениям: дизайн,
производство, маркетинг, продажи, аналитика.
ориентирован на основных игроков
современного модного рынка: дизайнеров, ритейлеров, представителей швейных
фабрик, отраслевые СМИ, специалистов смежных профессий и студентов профильных
учебных заведений. Главная задача Форума – объединить прогрессивных участников
модной индустрии и сформировать единую "экосистему".
На пяти площадках одновременно пройдут выступления знаковых
специалистов модной индустрии, мастер-классы образовательных проектов,
speed-dating с байерами, представителями фабрик, маркетологами, а также шоу-рум
российских дизайнеров.
В рамках Форума состоится конференция нового
формата: участники бизнес-сообществ и дизайнеры поделятся актуальными кейсами и
расскажут об успешных стратегиях развития. Спикерами конференции ежегодно
становятся представители российских и международных компаний, среди них –
Adidas, Lamoda, Pantone, Galeries
Lafayette, Le New Black, J.Kim, ZDDZ, JLL, DHL, Buro 24/7, Numero Russia, Trendsquire,
Yandex, Lumpen, Oldushka. В
этом году главной темой конференции станет соотношение глобального и локального
в российском модном производстве: Как мировые тенденции трансформируются в
российском контексте? Почему молодые марки эксплуатируют образы субкультур?
Развивается ли рынок модных товаров в кризис?
Как малому бизнесу сотрудничать с торговыми центрами? Готовы ли в России
к осознанному потреблению? Для чего российские концепт-сторы делают
коллаборации с дизайнерами? Как сформировать ДНК бренда и привлечь зарубежных
байеров?
Шоу-рум российских
дизайнеров – это площадка для презентации современных локальных марок,
работающих в направлениях high fashion, streetwear и casual. Главная
цель – показать представителям российской и зарубежной модной индустрии, как
развиваются российские марки и представить достойные дизайнерские бренды, а
также познакомить дизайнеров и байеров.
Один из самых полезных для бизнеса форматов на Форуме
– speed-dating. Это короткие встречи со специалистами и компаниями, во время
которых участники смогут познакомиться с возможными партнерами – поставщиками
тканей и фурнитуры, швейными производствами, стилистами и маркетологами.
Встречи будут полезны как для марок с небольшими объемами производства, так и
для более крупных игроков.
Организатор Форума – BE IN OPEN – это журнал об
устройстве модной индустрии в России и мире. Миссия журнала –
способствовать модернизации модной индустрии в России и популяризировать
бизнес-грамотность в творческой среде. Проект был сформирован в 2014 году на базе интернет-платформы
Be-in.ru
Основная площадка Форума
– Хлебозавод – это творческий кластер на территории бывшего предприятия
хлебобулочной промышленности. Сейчас на территории "Хлебозавода №9"
функционируют лекторий
проекта "Москва глазами инженера", универмаг марок молодежной одежды "Хлебный",
магазины "Юность", Krakatau, "Уста к устам", а также проходят выставки, концерты, фестивали, маркеты.