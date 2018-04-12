Форум новой модной индустрии BE IN OPEN пройдет на Хлебозаводе 8 и 9 июня 2018 года. За два дня выступят более 40 спикеров, чьи доклады будут сгруппированы по пяти направлениям: дизайн, производство, маркетинг, продажи, аналитика.

Форум новой модной индустрии BE IN OPEN пройдет наХлебозаводе 8 и 9 июня 2018 года. За два дня выступят более 40спикеров, чьи доклады будут сгруппированы по пяти направлениям: дизайн,производство, маркетинг, продажи, аналитика.ориентирован на основных игроковсовременного модного рынка: дизайнеров, ритейлеров, представителей швейныхфабрик, отраслевые СМИ, специалистов смежных профессий и студентов профильныхучебных заведений. Главная задача Форума – объединить прогрессивных участниковмодной индустрии и сформировать единую "экосистему".На пяти площадках одновременно пройдут выступления знаковыхспециалистов модной индустрии, мастер-классы образовательных проектов,speed-dating с байерами, представителями фабрик, маркетологами, а также шоу-румроссийских дизайнеров.В рамках Форума состоится конференция новогоформата: участники бизнес-сообществ и дизайнеры поделятся актуальными кейсами ирасскажут об успешных стратегиях развития. Спикерами конференции ежегодностановятся представители российских и международных компаний, среди них –Adidas, Lamoda, Pantone, GaleriesLafayette, Le New Black, J.Kim, ZDDZ, JLL, DHL, Buro 24/7, Numero Russia, Trendsquire,Yandex, Lumpen, Oldushka. Вэтом году главной темой конференции станет соотношение глобального и локальногов российском модном производстве: Как мировые тенденции трансформируются вроссийском контексте? Почему молодые марки эксплуатируют образы субкультур?Развивается ли рынок модных товаров в кризис?Как малому бизнесу сотрудничать с торговыми центрами? Готовы ли в Россиик осознанному потреблению? Для чего российские концепт-сторы делаютколлаборации с дизайнерами? Как сформировать ДНК бренда и привлечь зарубежныхбайеров?Шоу-рум российскихдизайнеров – это площадка для презентации современных локальных марок,работающих в направлениях high fashion, streetwear и casual. Главнаяцель – показать представителям российской и зарубежной модной индустрии, какразвиваются российские марки и представить достойные дизайнерские бренды, атакже познакомить дизайнеров и байеров.Один из самых полезных для бизнеса форматов на Форуме– speed-dating. Это короткие встречи со специалистами и компаниями, во времякоторых участники смогут познакомиться с возможными партнерами – поставщикамитканей и фурнитуры, швейными производствами, стилистами и маркетологами.Встречи будут полезны как для марок с небольшими объемами производства, так идля более крупных игроков.Организатор Форума – BE IN OPEN – это журнал обустройстве модной индустрии в России и мире. Миссия журнала –способствовать модернизации модной индустрии в России и популяризироватьбизнес-грамотность в творческой среде. Проект был сформирован в 2014 году на базе интернет-платформыBe-in.ruОсновная площадка Форума– Хлебозавод – это творческий кластер на территории бывшего предприятияхлебобулочной промышленности. Сейчас на территории "Хлебозавода №9"функционируют лекторийпроекта "Москва глазами инженера", универмаг марок молодежной одежды "Хлебный",магазины "Юность", Krakatau, "Уста к устам", а также проходят выставки, концерты, фестивали, маркеты.