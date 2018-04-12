Появились подробности крушения самолета Воронежской области 12 апреля. Лайнер учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков потерпел аварию около 09:40 в ходе проведения планового учебно-тренировочного полета.

Появились подробности крушения самолета Воронежской области 12 апреля. Лайнер учебной авиабазыКраснодарского высшего авиационного училища летчиков потерпел аварию около09:40 в ходе проведения планового учебно-тренировочного полета.Взлетевший с Борисоглебского аэродромаштурмовик выполнял полет в Грибановском районе. На его борту находилисьлетчик-инструктор и курсант.В сложившейся ситуации мужчины повели себя героически.Заметивтехнические неполадки, военные успели увести самолет подальше от населенныхпунктов, тем самым спася сотни жизней. Оба вовремя катапультировались, и их состояниеоценивается как нормальное, передает сайт "Комсомольская правда – Воронеж".В администрацииБольшеалабухского сельского поселения рассказали, что ЧП произошло между селамиБольшие Алабухи и Власовка. Расстояние между населенными пунктами – около трехкилометров. "Мы услышали громкий взрыв. Подумали, газ. Потом увидели дым. Егобыло видно за километр. Местные жители также видели два парашюта", – поделиласьсотрудница сельской администрации Наталья Сорокина.Як-130 упал в районезатопленного при половодье моста через реку Ворона. Одного из летчиков из водывытащил лодочник Сергей Бондарев,работающий в районе переправы. Ему прямо на месте оказали первую помощьсотрудники скорой помощи. По предварительным данным, у парня немного поврежденарука.Вскоре нашли и второголетчика-инструктора. Обоих мужчинотправилив военный госпиталь Борисоглебска. Летчики быстро вышли на связь с аэродромом, передает телеканал