Появились подробности крушения самолета Воронежской области 12 апреля. Лайнер учебной авиабазы
Краснодарского высшего авиационного училища летчиков потерпел аварию около
09:40 в ходе проведения планового учебно-тренировочного полета.
Появились подробности крушения самолета Воронежской области 12 апреля. Лайнер учебной авиабазы
Краснодарского высшего авиационного училища летчиков потерпел аварию около
09:40 в ходе проведения планового учебно-тренировочного полета.
Взлетевший с Борисоглебского аэродрома
штурмовик выполнял полет в Грибановском районе. На его борту находились
летчик-инструктор и курсант.
В сложившейся ситуации мужчины повели себя героически.
Заметив
технические неполадки, военные успели увести самолет подальше от населенных
пунктов, тем самым спася сотни жизней. Оба вовремя катапультировались, и их состояние
оценивается как нормальное, передает сайт "Комсомольская правда – Воронеж".
В администрации
Большеалабухского сельского поселения рассказали, что ЧП произошло между селами
Большие Алабухи и Власовка. Расстояние между населенными пунктами – около трех
километров. "Мы услышали громкий взрыв. Подумали, газ. Потом увидели дым. Его
было видно за километр. Местные жители также видели два парашюта", – поделилась
сотрудница сельской администрации Наталья Сорокина.
Як-130 упал в районе
затопленного при половодье моста через реку Ворона. Одного из летчиков из воды
вытащил лодочник Сергей Бондарев,
работающий в районе переправы. Ему прямо на месте оказали первую помощь
сотрудники скорой помощи. По предварительным данным, у парня немного повреждена
рука.
Вскоре нашли и второго
летчика-инструктора. Обоих мужчин
отправили
в военный госпиталь Борисоглебска. Летчики быстро вышли на связь с аэродромом, передает телеканал