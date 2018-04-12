Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ответственность соцсетй за недостоверную информацию. Депутаты решили вернуться к отложенному ранее документу после пожара в кемеровском торговом центре Зимняя вишня, который сопровождался вбросом фейковых новостей.

Госдума принялав первом чтении законопроект, предусматривающий ответственность соцсетй занедостоверную информацию. Депутаты решили вернуться к отложенному ранеедокументу после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня",который сопровождался вбросом фейковых новостей.Выступая перед голосованиемпо законопроекту, один из инициаторов его рассмотрения Сергей Боярский напомнил, что первая версия была внесена им совместно с членом думского комитетапо контролю и регламенту Андреем Альшевских летом 2017 года."Тогда мысогласились с обоснованной критикой и решили текст доработать, чтобы он былболее подходящим для российских реалий, для российского законодательства вцелом. Поэтому сегодня представлена обновленная версия закона", – сказалпарламентарий.Он обозначилосновные положения документа. "Мы обязываем абсолютно все социальные сети открытьпредставительства в России с тем, чтобы наши пользователи, граждане,государственные структуры и законодатели могли бы напрямую общаться с ними потекущей повестке", – сказал депутат.Также в законе прописанообязательство социальных сетей вести реестр жалоб и обращений пользователей."За счет введения такого реестра государственный регулирующий орган в лицеРоскомнадзора по первому требованию сможет его потребовать и оценитьоперативность и качество работы с обращением граждан", – пояснил Боярский.Парламентарийподчеркнул, что в новой версии законопроекта граждане могут жаловаться итребовать удаления контента, запрещенного исключительно на территории России.Документ не допускаетраспространение общественно значимой недостоверной информации внутри социальныхсетей: "Такая норма закона уже действует в отношении новостных агрегаторов, имы благодарны тем, кто блюдет закон в этом отношении. Хотим распространить егодействия на социальные площадки", – сказал парламентарий.После того, какзакон заработает, Роскомнадзор по обращению уполномоченного государственного воргана вправе потребовать от социальных сетей удалить недостоверную общественнозначимую информацию в течении 24 часов.За неисполнениезакона предусмотрены ощутимые штрафы. В случае, если социальная сетьпринадлежит физическим лицам наказание составит от трех до пяти миллионоврублей, если это юридическое лицо – от30 до 50 миллионов.Сергей Боярскийотметил, что в соцсетях наблюдается неоднозначная реакция на предложенныйзаконопроект. "Однако видя запрос общества и вызовы времени полагаю правильными необходимым начать такую работу. Такую же работу ведут наши коллеги в страныСовета Европы", – напомнил депутат."Авторызаконопроекта хотят вернуть доверие к информации. Мы призываемсобственников социальных сетей не забывать о своей социальнойответственности за то, что происходит на их интернет-площадках", -пояснил в заключении Боярский.