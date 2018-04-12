Госдума приняла
в первом чтении законопроект, предусматривающий ответственность соцсетй за
недостоверную информацию. Депутаты решили вернуться к отложенному ранее
документу после пожара в кемеровском торговом центре Зимняя вишня,
который сопровождался вбросом фейковых новостей.
Госдума приняла
в первом чтении законопроект, предусматривающий ответственность соцсетй за
недостоверную информацию. Депутаты решили вернуться к отложенному ранее
документу после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня",
который сопровождался вбросом фейковых новостей.
Выступая перед голосованием
по законопроекту, один из инициаторов его рассмотрения Сергей Боярский напомнил, что первая версия была внесена им совместно с членом думского комитета
по контролю и регламенту Андреем Альшевских летом 2017 года.
"Тогда мы
согласились с обоснованной критикой и решили текст доработать, чтобы он был
более подходящим для российских реалий, для российского законодательства в
целом. Поэтому сегодня представлена обновленная версия закона", – сказал
парламентарий.
Он обозначил
основные положения документа. "Мы обязываем абсолютно все социальные сети открыть
представительства в России с тем, чтобы наши пользователи, граждане,
государственные структуры и законодатели могли бы напрямую общаться с ними по
текущей повестке", – сказал депутат.
Также в законе прописано
обязательство социальных сетей вести реестр жалоб и обращений пользователей.
"За счет введения такого реестра государственный регулирующий орган в лице
Роскомнадзора по первому требованию сможет его потребовать и оценить
оперативность и качество работы с обращением граждан", – пояснил Боярский.
Парламентарий
подчеркнул, что в новой версии законопроекта граждане могут жаловаться и
требовать удаления контента, запрещенного исключительно на территории России.
Документ не допускает
распространение общественно значимой недостоверной информации внутри социальных
сетей: "Такая норма закона уже действует в отношении новостных агрегаторов, и
мы благодарны тем, кто блюдет закон в этом отношении. Хотим распространить его
действия на социальные площадки", – сказал парламентарий.
После того, как
закон заработает, Роскомнадзор по обращению уполномоченного государственного в
органа вправе потребовать от социальных сетей удалить недостоверную общественно
значимую информацию в течении 24 часов.
За неисполнение
закона предусмотрены ощутимые штрафы. В случае, если социальная сеть
принадлежит физическим лицам наказание составит от трех до пяти миллионов
рублей, если это юридическое лицо – от
30 до 50 миллионов.
Сергей Боярский
отметил, что в соцсетях наблюдается неоднозначная реакция на предложенный
законопроект. "Однако видя запрос общества и вызовы времени полагаю правильным
и необходимым начать такую работу. Такую же работу ведут наши коллеги в страны
Совета Европы", – напомнил депутат.
"Авторы
законопроекта хотят вернуть доверие к информации. Мы призываем
собственников социальных сетей не забывать о своей социальной
ответственности за то, что происходит на их интернет-площадках", -
пояснил в заключении Боярский.