К концу весенней сессии в нижней палате парламента может завершить рассмотрение законопроектов, оставшихся не рассмотренными депутатами предыдущих созывов. С 1994 года в законодательном портфеле Госдумы накопилось 2020 нормативно-правовых актов, которые, согласно законодательству, депутаты обязаны рассмотреть, даже в случае их неактуальности. На сегодняшний день в списке законодательных завалов осталось около трех сотен нерассмотренных инициатив депутатов первого – шестого созывов.

К концу весенней сессии в нижней палате парламента может завершить рассмотрение законопроектов, оставшихся не рассмотренными депутатами предыдущих созывов. С 1994 года в законодательном портфеле Госдумы накопилось 2020 нормативно-правовых актов, которые, согласно законодательству, депутаты обязаны рассмотреть, даже в случае их неактуальности. На сегодняшний день в списке законодательных завалов осталось около трех сотен нерассмотренных инициатив депутатов первого – шестого созывов.Согласно Конституции, каждый законопроект, внесенный нарассмотрение Госдумы, должен в обязательном порядке быть рассмотрен депутатами.Через эту процедуру должны проходить все без исключения инициативы, даже несмотряна то, что многие из них уже потеряли свою актуальность. В Госдуме седьмогосозыва за разбор законодательных завалов взялись засучив рукава.Как напомнил первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников,для этих целей по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина быласоздана соответствующая рабочая группа. "Мы поставили перед собой две цели:эффективно поработать с внесенными документами и договориться о шагах, которыеминимизируют поступление недостаточно зрелых проектов", – подчеркнул парламентарий.При этом, отметил Мельников, при работе с ранее внесеннымизаконопроектами депутаты придерживались трех принципов работы: не ущемлятьправа субъектов законодательной инициативы, принимать решения консенсусом всех думскихфракций, повысить оперативность и ответственность законодательного процесса. Посостоянию на сегодняшний день из более чем двух тысяч документов осталосьрассмотреть около 300. По словам первого зампреда Госдумы, из 1700 рассмотренныхдокументов около 240 были приняты парламентариями, причем 200 из них –консенсусом всех фракций."Думаю, что к концу весенней сессии из 300законопроектов может остаться меньше 100, с которыми можно будет работатьточечно", – заявил Иван Мельников."Субъектами права законодательной инициативы являютсязаконодательные собрания регионов, они часто вносят документы, которыеописывают проблему, характерную для одного региона, или предлагают способрешения, подходящий только ему", – отметил Мельников. Парламентарий напомнил,что в рамках работы седьмого созыва депутатов существует договоренность о том,что перед внесением в Госдуму все законодательные инициативы будутпрорабатываться в Совете законодателей (в него входят представители региональныхзаксобраний, депутаты нижней и верхней палат парламента). "Это сразуулучшило качество поступаемых законопроектов", – заметил он.Как отметил Иван Мельников, "существует еще однасложность". По его словам, часто депутат говорит о какой-то идее ивпоследствии ее подхватывают журналисты. При этом, не обязательно, что этамысль трансформируется вы законопроект. "А если и будет оформлена,необязательно, что другие члены фракции поддержат инициативу, – уточнил первыйвице-спикер. – Мы, не ущемляя прав, договорились, чтобы депутат заранеепрорабатывал проект внутри своей фракции, чтобы фракция проверила его идею насоответствие своей программе и целям". Также, по его словам, не менее важноерешение было принято по инициативе спикера нижней палаты Вячеслава Володина. Речьидет о законопроектах, которые каждая из думских фракций считает наиболееважными и обязательными к рассмотрению."Случаются ситуации, когда мы призываем депутатов фракцииотозвать законопроекты, не имеющие перспективы, либо согласиться на ихрассмотрение по сокращенной процедуре, однако парламентарии считают этидокументы очень важными. Тогда на Совете Государственной Думы было впервыепринято решение ввести понятие – приоритетный законопроект фракции. Каждая фракцияимеет возможность выдвинуть четыре законопроекта за сессию. Они в обязательномпорядке рассматриваются палатой, – рассказал Мельников. – Это очень позитивныйшаг навстречу фракциям, навстречу их законодательным инициативам".