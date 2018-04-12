Суд в Греции отказал в выдаче на Мальту россиянки Марии Ефимовой, ставшей одним из наиболее важных источников информации для мальтийской журналистки Дафни Каруаны Гализии, убитой в октябре 2017 года.

Суд в Греции отказал в выдаче на Мальту россиянки Марии Ефимовой, ставшей одним из наиболее важных источников информации для мальтийской журналистки Дафни Каруаны Гализии, убитой в октябре 2017 года.Как передает РИА Новости, в ходе судебных слушаний Ефимова заявила, что опасается за свою жизнь, в случае экстрадиции на Мальту и назвала обвинения против себя несостоятельными. Ее поддержала представитель греческой прокуратуры, отметив, что не видит причин для выдачи россиянки.В свою очередь, свидетель защиты, прибывший с Мальты, депутат Европарламента Дэвид Каса отметил, что на острове нет независимого правосудия – представителей Верховного суда, и руководство прокуратуры назначает премьер-министр страны.Всё это повлияло на вердикт греческой судьи, которая вынесла вердикт: "в экстрадиции отказать. В течение 24 часов Ефимова будет освобождена — столько времени требуется для оформления решения.Она была задержана 19 марта 2018 года в Греции по запросу Мальты, которая обвинила Ефимову в том, что она якобы передала документы, изобличающие в коррупции мальтийского премьер-министра журналистке Дафне Каруане Галиции, погибшей 16 октября 2017 года в результате взрыва автомобиля.Смерть Галиции правоохранительные органы Мальты рассматривают как убийство и считают, что ее убийство может быть связано с расследованиями журналистки о контрабанде топлива из Ливии в Европу.Обвинения в убийстве были предъявлены трем гражданам Мальты, задержанных полицией — Винсу Мускату, а также братьям Альфреду и Джорджу Дежорджо. Все они не признали своей вины.