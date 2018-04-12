Премьера в Театре Наций: многократный лауреат Золотой маски Дмитрий Крымов представляет свой новый спектакль Му-Му. Но это не хрестоматийное прочтение классики. Зрителя ждет яркое и необычное действо в жанре итальянской комедии.

Премьера в Театре Наций: многократный лауреат "Золотой маски" Дмитрий Крымов представляет свой новый спектакль "Му-Му". Но это не хрестоматийное прочтение классики. Зрителя ждет яркое и необычное действо в жанре итальянской комедии.Несмотря на широкую известность произведения, на театральной сцене "Му-Му" редкий гость. Классическая проза Тургенева крайне реалистична, а театр условен. Но для режиссера Дмитрия Крымова рассказ — это лишь повод задуматься о чем-то большем.Его спектакль — не новое прочтение классики, а совершенно другая пьеса. Комедия дель арте, где за масками героев скрывается целый мир — и писателя, и самого Крымова. Главный персонаж в исполнении Алексея Верткова играет и самого себя, и Тургенева. Му-Му — маленькая девочка Маша. Она учится в театральной школе и грезит о большой сцене. Случайно оказываясь с дядей на репетиции спектакля, она и мешает героям, и помогает, порой обескураживая детской простотой и искренностью."Эта маленькая девочка и есть это необузданная и непонятное естество, которое надо беречь", — объясняет актриса Мария Смольникова.Отголоски произведений Тургенева "Записки охотника" и "Муму" сплелись с мыслями автора и нашим временем. Зрителю не предлагают готовых решений. В актерских паузах он может сам себе задавать вопросы и отвечать на них. Жанр итальянской комедии дель арте основан на импровизации. Но одно известно заранее: надо быть готовым к авторским находкам."Кто любит Тургенева и не знает, что мы делаем, это опасно, конечно. Потому что здесь ничего этого не будет. Это будет переворот сознания", — объясняет режиссер Дмитрий Крымов.Но прежде всего это спектакль о театре, о любви к этому искусству. Критики уже называют эту постановку одной из самых интересных весенних премьер.