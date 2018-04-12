На мировом рынке персональных компьютеров продолжает сохраняться застой. За первые три месяца года объемы поставок не изменились, а титул крупнейшего производителя ПК продолжает удерживать HP, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад аналитической фирмы IDC.

На мировом рынке персональных компьютеров продолжает сохраняться застой. За первые три месяца года объемы поставок не изменились, а титул крупнейшего производителя ПК продолжает удерживать HP, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад аналитической фирмы IDC.Тем менее, результаты оказались лучше ожидаемых: ранее эксперты прогнозировали, что рынок сократится на 1,5%. По наблюдениям IDC, компании HP, Lenovo и Dell отгрузили в I-м квартале свыше 60,4 миллиона ноутбуктов, десктопов и рабочих станций. Из пяти топовых производителей только двое поставили больше ПК, чем за тот же период годом ранее."Рынок продолжает оставаться на устойчивом пути, показывая умеренный коммерческий темп до 2020 года", — сказал исследователь IDC Джей Чоу. Уровень спроса на ПК в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке продемонстрировал рост, тогда как в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Японию, потребность покупателей в компьютерах упала.∎Рынок ПК сжался до уровня 10-летней давности читайте такжеПоддержать рынок помогли мощные ноутбуки и игровые системы. У Dell, выпускающей игровую продукцию под брендом Alienware, поставки выросли на 6,4%. Эта компания показала самый сильный рост, заняв третье место с долей 17%. У китайской Lenovo объемы отгрузок не изменились (20%). HP подтвердила статус крупнейшего производителя ПК в мире, захватив 23% рынка. За I-й квартал фирма из Пало-Альто поставила 13,7 миллиона компьютеров.