На фоне скандала с утечкой данных в Facebook стали максимально щепетильно относиться к защите всего, что доверили компании пользователи. Касается это и принадлежащего компании Марка Цукерберга сервиса Instagram — его представители заявили, что все фото, видео и сообщения, когда-либо опубликованные и отправленные пользователем, он вскоре сможет скачать себе на устройство.

На фоне скандала с утечкой данных в Facebook стали максимально щепетильно относиться к защите всего, что доверили компании пользователи. Касается это и входящего в онлайн-империю Марка Цукерберга сервиса Instagram: его представители заявили, что все фото, видео и сообщения, когда-либо опубликованные и отправленные пользователем, он вскоре сможет скачать себе на компьютер или мобильное устройство.Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на представителя сервиса. Любопытно, что в Instagram заговорили о праве пользователей получить копию всех своих данных через сутки после того, как TechCrunch в другой своей публикации раскритиковало визуальную соцсеть за отсутствие такой возможности. Которая есть, например, в Facebook (архив доступен по ссылке "Скачать копию ваших данных на Facebook" на этой странице в настройках).Возможность скачать все фото и видео с Instagram теоретически позволит пользователям легче "переехать" со всеми своими данными в другую, конкурирующую социальную сеть или фотосервис. Кроме того, если Instagram реализует новую функцию до 25 мая, это поможет сервису не нарушить новое законодательство Евросоюза о защите персональных данных. В нем такой общедоступный инструмент переноса данных является для интернет-сервисов обязательным.За 8 лет существования Instagram соцсеть, набравшая 800 млн пользователей, делала все, чтобы их фотографии и видеоролики остались в ней и только в ней — очевидные возможности для сохранения своих фото в память смартфона или на компьютер просто отсутствуют. Нельзя даже скопировать фото из веб-версии через контекстное меню в браузере, динственный способ сохранить снимок — сделать скриншот. При этом в Facebook инструмент для скачивания архива собственных данных появился еще в 2010-м.”Альтернатива Instagram вырвалась в лидеры по скачиваниям в СШАчитайте такжеПредставители Instagram пока не уточнили, какие именно данные будут включены в архив для скачивания. Теоретически это могут быть не только фото, видео и сообщения, но и сведения вроде списка пользователей, на которых вы подписаны, лайков, комментариев и "исчезающих" (или, что вероятно, продолжающих жить на серверах Instagram) "историй".