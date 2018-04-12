На телепроекте Дом-2 подрались бывшие влюбленные. Каролина
Бабенко в гневе набросилась на экс-бойфренда Никиту Турчина.
На телепроекте "Дом-2" подрались бывшие влюбленные. Каролина
Бабенко в гневе набросилась на экс-бойфренда Никиту Турчина.
Потасовка произошла прямо под прицелом видеокамер. Турчин,
по причинам известным только ему, решил собрать вещи Бабенко в сумку и вынести
их из спальни. В то время как юноша увлеченно паковал чемодан, бывшая зазноба
вернулась в комнату.
Взбесившись от наглой выходки Никиты, Бабенко набросилась на
него с кулаками. Каролина была настроена на победу. Она колотила щуплого Турчина
по голове и приговаривала: "Ты тут решаешь что-то? Зачем ты мои вещи трогаешь?". "Я помогаю тебе, Каролина. Эй, ты с ума сошла? Руками меня
не трогай! Вообще офигела? Успокойся, не ори на меня, заткнись! Отвяжись! Эй, я
тебя не трогаю!" – кричал Никита, отмахиваясь от ударов разъяренной блондинки.
Юноша решил остудить пыл некогда любимой девушки и вылил ей
на голову бутылку воды. В битву вступили другие жители Поляны, чтобы хоть
как-то разнять разгоряченных участников драки.
Отметим, что Турчин утверждает, что он экстрасенс и
обладает сверхъестественными способностями. Остается только догадываться почему
он не применил свои суперсилы в критической ситуации и оказался отлуплен девчонкой.
Кстати, недавно молодой волшебник пытался приворожить Каролину с
помощью магического ритуала, который, по заверению самого Турчина, должен был наладить
его отношения с Бабенко. "Ночью я взял нож и отрезал ей прядь волос, чтобы
сделать приворот" – ухмыльнулся в беседе с Dom2Life.ru Никита.
Блондинку разозлил поступок экстрасенса, после громкого
скандала горе-магу пришлось вернуть остриженные пряди. "Мы с ней договорились,
что пока я к этому прибегать не буду. Я отдал ей нарощенные волосы, но
настоящие у меня остались", – поведал маг.