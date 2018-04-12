На телепроекте Дом-2 подрались бывшие влюбленные. Каролина Бабенко в гневе набросилась на экс-бойфренда Никиту Турчина.

На телепроекте "Дом-2" подрались бывшие влюбленные. КаролинаБабенко в гневе набросилась на экс-бойфренда Никиту Турчина.Потасовка произошла прямо под прицелом видеокамер. Турчин,по причинам известным только ему, решил собрать вещи Бабенко в сумку и вынестиих из спальни. В то время как юноша увлеченно паковал чемодан, бывшая зазнобавернулась в комнату.Взбесившись от наглой выходки Никиты, Бабенко набросилась нанего с кулаками. Каролина была настроена на победу. Она колотила щуплого Турчинапо голове и приговаривала: "Ты тут решаешь что-то? Зачем ты мои вещи трогаешь?". "Я помогаю тебе, Каролина. Эй, ты с ума сошла? Руками меняне трогай! Вообще офигела? Успокойся, не ори на меня, заткнись! Отвяжись! Эй, ятебя не трогаю!" – кричал Никита, отмахиваясь от ударов разъяренной блондинки.Юноша решил остудить пыл некогда любимой девушки и вылил ейна голову бутылку воды. В битву вступили другие жители Поляны, чтобы хотькак-то разнять разгоряченных участников драки.Отметим, что Турчин утверждает, что он экстрасенс иобладает сверхъестественными способностями. Остается только догадываться почемуон не применил свои суперсилы в критической ситуации и оказался отлуплен девчонкой.Кстати, недавно молодой волшебник пытался приворожить Каролину спомощью магического ритуала, который, по заверению самого Турчина, должен был наладитьего отношения с Бабенко. "Ночью я взял нож и отрезал ей прядь волос, чтобысделать приворот" – ухмыльнулся в беседе с Dom2Life.ru Никита.Блондинку разозлил поступок экстрасенса, после громкогоскандала горе-магу пришлось вернуть остриженные пряди. "Мы с ней договорились,что пока я к этому прибегать не буду. Я отдал ей нарощенные волосы, нонастоящие у меня остались", – поведал маг.