Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что страна не будет принимать участие в возможной военной кампании в Сирии. Эти слова прозвучали после переговоров с министрами иностранных дел и обороны.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что страна не будет принимать участие в возможной военной кампании в Сирии. Эти слова прозвучали после переговоров с министрами иностранных дел и обороны.Джентилони отметил, что, тем не менее, согласно международным и двусторонним договоренностям, Италия предоставит логистическую поддержку союзникам.Кроме того, итальянский премьер выразил стремление к мирному решению кризиса в Сирии. "Стабильное и длительное решение по Сирии может быть достигнуто путем мирного урегулирования, а также путем предоставления пространства для действий ООН", — цитирует Джентилони "Интерфакс".Ранее это решение Джентилони озвучил в ходе разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая так же высказалась против военной операции в Сирии.