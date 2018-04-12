Строительство современных зданий – это сложный, трудоемкий и высокотехнологичный процесс. Важно не только обустроить фундамент, возвести этажи, стены и перекрытия, но и обеспечить безопасность людей, которые будут находиться в помещениях. Московские строители ответственно подходят к этой задаче, а их работу держат на постоянном контроле специальные ведомства. Корреспондент Dni.Ru побывал на одном из строящихся объектов – детском саду в Некрасовке – и лично убедился: за безопасность малышей, которые придут сюда уже через пару месяцев, можно не беспокоиться.

Строительство современных зданий – это сложный, трудоемкий и высокотехнологичный процесс. Важно не только обустроить фундамент, возвести этажи, стены и перекрытия, но и обеспечить безопасность людей, которые будут находиться в помещениях. Московские строители ответственно подходят к этой задаче, а их работу держат на постоянном контроле специальные ведомства. Корреспондент Dni.Ru побывал на одном из строящихся объектов – детском саду в Некрасовке – и лично убедился: за безопасность малышей, которые придут сюда уже через пару месяцев, можно не беспокоиться.В столице за соблюдением всех необходимых норм и предписанийпо безопасности в процессе возведения зданий следит Комитет государственногостроительного надзора (Мосгосстройнадзор). Только за первый квартал 2018 годаведомство провело 2395 проверок, выявлено 10187 нарушений.Помимо прочих, недочеты были обнаружены в детском саду на350 мест общей площадью более пяти тысяч квадратных метров, который возводитсяв 11-м квартале района Некрасовка. Застройщиком выступает "Управлениегражданского строительства, генподрядчик – "Миланстрой". Зданиенаходится в высокой степени готовности, уже в мае-июне этого года в дошкольноеучреждение должны прийти первые воспитанники.При первой проверке в феврале 2018 года Мосгосстройнадзорвыявил несколько недочетов: нехватка шумозащитного экрана на ограждении детсада, неполное предоставление исполнительной документации и не до конца выполненные пусконаладочныеработы систем противопожарной охраны. Ведомство выдало предписание об устранениидопущенных нарушений.По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, вКомитет уже поступило извещение об окончании строительства детсада."Застройщик устраняет нарушения, выявленные в ходе итоговой проверкиМосгосстройнадзора. После устранения всех нарушений будет решаться вопрос овводе объекта в эксплуатацию", – сказал руководитель ведомства.В апреле Мосгосстройнадзор вновь пришел на строящийсяобъект. На этот раз с внеплановой проверкой, в которой приняли участиеспециалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС).Они провели лабораторные испытания систем противопожарной безопасности и проверилиработу систем дымоудаления, пожарного водопровода, пожарной аварийнойсигнализации и системы эвакуации."Мы придаем особое внимание объектам социальногозначения: детским садам, школам. На всех этапах строительства привлекается лабораторияЦЭИИС, а также специалисты пожарного управления, управления строительныхматериалов Мосгосстройнадзора", – рассказал главный специалист управлениянадзора №5 ведомства Дмитрий Поникаров.Главный акцент – на исправности системы противопожарнойбезопасности. Заходим в детский сад, поднимаемся на второй этаж. Перваяостановка – у пожарного крана. Согласно требованиям СНиПП-30-76 он должен бытьоборудован пожарным вентилем, присоединенным к ответвлению стояка, рукавомдлиной не менее 10 метров, пожарным стволом со спрыском.Специалисты ЦЭИИС достают шланг из пожарного крана,включается подача воды. Спустя несколько мгновений вода под сильным напоромвырывается из шланга. Вода поступает из центрального водопровода. Кроме того, вподвальном помещении здания есть собственная насосная станция."В процессе инспекции фиксируется фактическое значение.На втором этапе эти показатели сравниваются с нормативами", – рассказал отом, как проводится проверка начальник отдела пожарного контроля ЦЭИИС ДенисГригорьев. По его словам, все противопожарные системы в здании запитаны попервой, наивысшей категории надежности. "Предусмотрено автономноеэлектрическое питание для системы оповещения и для автоматической пожарнойсигнализации. Аккумуляторы рассчитываются из учета работы систем пожарнойавтоматики минимум на три часа", – подчеркнул специалист.Следующий пункт экспертизы – система противодымной защиты.Заходим в одну из комнат, на потолке – два датчика. В ходе проверки сначалазадымляется один датчик, потом второй. После первого идет сигнал"Внимание", а после задымления второго датчика – срабатывает сигнал"Пожар". Затем включается система оповещения и противодымная защита.С помощью специального прибора инженеры сымитироваливоздействие дыма на датчики, расположенные в помещении. Включается пожарнаятревога. Система полностью исправна. Чтобы не было ложных срабатываний она обслуживаетсяпо графику специализированными организациями."Сначала сигнал поступает на пульт охраны, потомавтоматически при срабатывании пожарной сигнализации для детских садов и школпредусмотрен вывод на службу 01. Они мгновенно связываются с пожарной частью,выезжает машина", – рассказал Григорьев.Комната дежурного персонала расположена внизу, на первомэтаже здания. Здесь установлены приемно-контрольные приборы. При пожаре напанели видно в каком помещении произошло возгорание, задымление. Припоступлении сигнала дежурный персонал действует по инструкции, принимаетпервичные меры по эвакуации людей. А вот магнитные замки на дверях открываютсяавтоматически.Далее идем в подвальное помещение. В специальной комнатерасполагаются основной и резервный насосы. Ими управляет автоматика. В случаевыхода из строя одного, автоматически включается второй. Следует отметить, чтодублирование предусмотрено на всех элементах противопожарной системы здания,что значительно повышает уровень безопасности и надежности.Как и с противодымной защитой, специалисты ЦЭИИС провелиимитацию внештатной ситуации. Был перекрыт один насос, после чего автоматическизапустился второй. Все работает исправно.Впрочем, одними лишь противопожарными системами проверка неограничивается. Испытываются и материалы как внешней облицовки здания, так ите, которые используются при отделке внутренних помещений. Это краски, линолеум и многое другое.Напомним, за последние годы в столице было возведено 284школы и детских сада. Все они прошли тщательную проверку специалистамиМосгостройнадзора. Комитет укомплектован высококвалифицированными кадрами, чтопозволяет успешно выполнять поставленные задачи.К недобросовестным застройщикам, которые неоднократнодопускают нарушения, применяются жесткие административные меры: наложениештрафов, направление обращений в саморегулируемые организации, административнаяприостановка деятельности.