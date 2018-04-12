После трагических событий в Кемерово депутаты решили вернуться к отложенному ранее законопроекту об ужесточении ответственности владельцев соцсетей за распространение недостоверной информации. Вал фейковых новостей захлестнул интернет после пожара в торговом центре Зимняя вишня и Госдума уже приняла в первом чтении документ, серьезно корректирующий работу социальных сетей. В пример приводятся страны с развитой демократией, в которых власти очень серьезно относятся к появлению информации, способной посеять панику в обществе или исказить официальные новости.

Послетрагических событий в Кемерово депутаты решили вернуться к отложенному ранее законопроектуоб ужесточении ответственности владельцев соцсетей за распространениенедостоверной информации. Вал фейковых новостей захлестнул интернет послепожара в торговом центре "Зимняя вишня" и Госдума уже приняла в первом чтении документ, серьезно корректирующий работу социальных сетей. В пример приводятсястраны с развитой демократией, в которых власти очень серьезно относятся к появлениюинформации, способной посеять панику в обществе или исказить официальныеновости.Либеральная общественность, узнав об инициативедепутатов, сразу же обвинила их в закручивании гаек и введении цензуры в Сети.Между тем никаких ограничений для конечных пользователей законопроект непредполагает: в нем идет речь об ответственности владельцев соцсетей за распространениенедостоверной информации. Либералы, как это обычно бывает, закрывают глаза нааналогичные законы, действующие в странах с развитой демократией, которыезащитники прав и свобод часто приводят в пример.Возьмем Германию – крупнейшую европейскую страну, экономическийи политический локомотив всего Евросоюза. Там закон устанавливаетответственность владельцев социальных сетей за размещение в них комментариев,разжигающих ненависть, а также фейковых новостей. Согласно документу, операторысоцсетей должны в течение 24 часов после получения жалобы удалить илизаблокировать пост. Штраф за фейки в Германии немалый – до 50 миллионов евро вотношении владельцев соцсетей, которые не удаляют подобный контент.Появилсяэтот закон в ФРГ после 2015 года, когдав страну прибыло более миллиона мигрантов. Количество возбуждающих враждунападок в социальных сетях выросло во много раз. Правительство несколько разпредупреждало интернет-компании, что они недостаточно эффективно борются сподобным контентом. Теперь они ответят за него многомиллионным штрафом.Отметим, что вбольшинстве стран мира к тотальным запретительным мерам не прибегают,что вовсе не означает, что писать там на своих страницахв соцсетях можно все, что вздумается. В Таиланде, который по числупользователей Facebook занимает девятое место в мире (47 миллионовпользователей при населении 76 миллионов человек), попытки контроляинтернет-контента начали предпринимать еще в середине двухтысячных годов.Бурный ростсоцсетей совпал с эскалацией внутреннего политического конфликта 2005 –2014 годов. Использовав свои чрезвычайные полномочия, военное правительстворасширило толкование компьютерных преступлений в законе 2007 года, усиливразделы, связанные с угрозами национальной безопасности. Власти Таиланданеоднократно обращались к головным офисам Facebook, Instagramи Twitter с требованиями о блокировке того или иногосообщения.Думать о последствиях высказываний в соцсетях следует и вИзраиле. Размещенные материалы широко используются в качестведоказательной базы во время рассмотрения исков, а спецслужбыи правоохранительные органы ведут тщательный мониторингинтернет-пространства в поисках намеков на готовящиеся терактыили массовые беспорядки.В Испании совершаемыев интернете преступления включены в уголовный кодекс. ВВеликобритании аналогичная ситуация. Правда, действующие нормы считаются ужеотчасти устаревшими: один из законов – о злоумышленных действияхс использованием средств коммуникаций – датируется аж 1988 годом. Сейчасправительство настаивает на принятии нового закона, позволяющего болеетщательно контролировать социальные сети и мессенджеры.В Японии действует закон о сталкерах – людях, которые подвергают кого-либосексуальному преследованию, что иногда заканчивается убийством жертвы. Согласнояпонскому законодательству, полиция обязана реагировать на заявлениео такого рода преследованиях и предоставить защиту.Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, чтобудет добиваться того, чтобы не позволить дезинформационной прессе сеятьсомнения, заставлять людей верить в альтернативную правду и дестабилизироватьстрану. Предложенный им законопроект, ужесточающий ответственность владельцевсоцсетей за фейковые новости, будетдействовать во время избирательных кампаний, но не более чем за пять недель додня голосования.При этом исполнительные органы власти получат правобыстро реагировать на появление дезинформации. Гражданам дадут возможность поускоренной схеме отправлять в суд ссылки на материалы, которые, по их мнению,являются недостоверными, а судья сможет решать, подлежат ли они удалению.Власти Малайзии одобрили закон, который вводитза публикацию фейковых новостей тюремный срок. Нарушителям грозит заключение дошести лет или огромный штраф – более 100тысяч евро. При этом в документе предусмотрена ответственность не толькограждан Малайзии, но и иностранцев, если созданными или распространенными иминедостоверными сведениями был нанесен ущерб гражданину или стране.В документе,который сейчас обсуждается в Госдуме, содержится норма, обязующая соцсети втечение 24 часов ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователяинформацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжиганиенациональной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иную информацию, зараспространение которой предусмотрена уголовная или административнаяответственность.Такжезаконопроектом предлагается обязать владельцев соцсетей с аудиторией более 100тысяч российских пользователей в течение суток, открыть представительства вРоссии. Если закон примут, владельцы соцсетей также будут обязаны вести реестрзаявлений с жалобами на распространяемую информацию от пользователей ипредоставлять его по первому требованию Роскомнадзору.Помимоэтого, предлагается возложить на владельца соцсети обязанность не допускать ееиспользование в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведенийраспространения недостоверной общественно значимой информации под видомдостоверных сообщений. Кроме того, депутаты предлагают обязать соцсетиосуществлять идентификацию пользователей по номеру мобильноготелефона.Авторамизаконопроекта выступили депутаты Госдумы из фракции "Единая Россия"Сергей Боярский и Андрей Альшевских. Если закон примут, он вступит в силу с 1июля 2018 года.