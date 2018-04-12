Напрасно думать, что в городских джунглях мы остаемся недосягаемы для вредных воздействий ультрафиолета. Городское солнце не меньший враг для нашей кожи, чем южное.

Напрасно думать, что вгородских джунглях мы остаемся недосягаемы для вредных воздействийультрафиолета. Городское солнце не меньший враг для нашей кожи, чем южное.Учеными давно доказано,что в 90% старение кожи происходит именно по вине солнца. Дело в том, что вовремя загара агрессивные ультрафиолетовые лучи проникают в глубокие слоиэпидермиса, тем самым нарушая нормальную работу клеток. А мы этого солнышка такдолго ждали…Так как же защититься от ультрафиолета в условиях города? Попробуем разобраться.Пользуйтесь солнцезащитным кремом не только напляже, но и в городе. При его выборе обязательно учитывайте степеньсолнцезащитного фактора (SPF). Рекомендуется сочетать солнцезащитный крем с BB-кремом или тоном, чтобы он давалдолжную защиту. Если в солнечный период вы пользуетесь лекарственнымисредствами – гормональными противозачаточными или антибиотиками, – используйтекрем с более высоким уровнем защиты, так как эти препараты повышаютчувствительность кожи к ожогам.Ультрафиолетовоеизлучение способствует активизации свободных радикалов, накопление которых вклетках нашего организма провоцирует старение. Ценнейшие вещества, защищающиеклетки кожи от повреждения свободными радикалами – антиоксиданты. Старайтесь употреблять в пищу продукты, богатыеантиоксидантами: красный перец, морковь, шпинат, брокколи, яйца, чернику, арбуз,миндаль, кислые ягоды и, конечно же, воду, обогащенную водородом. Японцы,например, вообще никогда не загорают: скрываются под кружевными зонтиками,широкополыми шляпами, солнцезащитными очками и пьют исключительно водороднуюводу. В стране, где солнце встает раньше всех, до сих пор считается, что белаякожа – признак аристократизма, а смуглая – удел работников плантаций.Независимо от того, какой оттенок кожи предпочитаете вы, настоятельнорекомендую воспользоваться советами японцев, ведь их женщинам удается в 40 летвыглядеть на 20.Если вам все же хочетсяпридать коже бронзовый оттенок, воспользуйтесь BB– или СС-кремами слегким тоном и SPF-эффектом.Защищать от солнцаследует не только кожу, но и волосы.В этом случае важно подобрать правильный шампунь – он должен содержать липиды,масло макадамии, молочко иланг-иланга. Из-за солнца волосы становятся тусклымии жесткими, а эти компоненты помогают их смягчить и увлажнить. Такжерекомендуется в солнечный сезон снизить до минимума использование плоек,"утюжков" и бигуди, чтобы не оказывать еще большее негативное воздействие наваши волосы.