При желании Калуга могла бы гордиться званием города-музея - здесь не было ни Наполеона, ни Лужкова, даже советская власть пощадила исторический облик города. Но калужане смотрят выше: Калуга
<a href="http://33live.ru/novosti/12-04-2018-kaluga-gorod-gde-kosmos-fotolenta.html" target="_blank">Калуга: город, где космос. Фотолента</a> - При желании Калуга могла бы гордиться званием города-музея - здесь не было ни Наполеона, ни Лужкова, даже советская власть пощадила исторический облик города. Но калужане смотрят выше: Калуга
[url=http://33live.ru/novosti/12-04-2018-kaluga-gorod-gde-kosmos-fotolenta.html]Калуга: город, где космос. Фотолента[/url] - При желании Калуга могла бы гордиться званием города-музея - здесь не было ни Наполеона, ни Лужкова, даже советская власть пощадила исторический облик города. Но калужане смотрят выше: Калуга