При желании Калуга могла бы гордиться званием города-музея - здесь не было ни Наполеона, ни Лужкова, даже советская власть пощадила исторический облик города. Но калужане смотрят выше: Калуга

При желании Калуга могла бы гордиться званием города-музея - здесь не было ни Наполеона, ни Лужкова, даже советская власть пощадила исторический облик города. Но калужане смотрят выше: Калуга - колыбель космонавтики, практически ворота в космос.