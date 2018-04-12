Сделали капремонт крыш, а строительный мусор за собой не убрали. Сразу у нескольких домов на улице Стасова и Алябьева захламлены придомовые территории. Старый шифер, кирпичи, доски валяются больше 2 месяцев. Более того, по словам жильцов, принимать капремонт своих кровель они вообще не хотели. Почему? Узнала Татьяна Данилова.

Сделали капремонт крыш, а строительный мусор за собой не убрали. Сразу у нескольких домов на улице Стасова и Алябьева захламлены придомовые территории. Старый шифер, кирпичи, доски валяются больше 2 месяцев. Более того, по словам жильцов, принимать капремонт своих кровель они вообще не хотели. Почему? Узнала Татьяна Данилова.