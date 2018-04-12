Решение Киева о выходе из СНГ – всего лишь шантаж. Президент Порошенко набивает себе цену в противостоянии с Россией, полагают эксперты.

Решение Киева о выходе из СНГ – всеголишь шантаж. Президент Порошенко набивает себе цену в противостоянии с Россией,полагают эксперты.Решение украинских властей о выходе страныиз СНГ – это элемент шантажа по отношению к России, полагает президент Центра социальныхи политических исследований "Аспект" Георгий Федоров. Оннапомнил, что в цепочке последних событий была и развязанная Киевом очереднаягазовая война."Порошенко необходимы постоянно действияантироссийского характера. Соответственно, ослабление СНГ – одиниз ключевых моментов, так как СНГ был преемником СССР. Я думаю, чтодля того, чтобы выйти из СНГ, должна быть встреча глав всех страни принято решение", – сказалФедоров в интервью РИА Новости.Выйти из СНГ Украине будет не так-то просто. СначалаВерховной раде нужно будет ратифицировать устав Содружества, чего она до сихпор не сделала. "Украина была единственной страной, котораяне ратифицировала устав СНГ в парламенте. Так что выходить-тои неоткуда", – отметил замдекана факультета мировой экономикии мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.Ранеепрезидент Украины Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру поофициальному выходу страны из СНГ. Также кабмин по распоряжению главы государствадолжен приостановить в одностороннем порядке ряд положений договора о дружбе сРоссией. Интересно, что в пресс-службеисполнительного комитета СНГ эту информацию не подтвердили.Темвременем на Украине ищут замену самому Порошенко. Народный депутат Олег Царевзаявил, что Вашингтон готов сместить действующего президента и на освободившеесяместо назначить более управляемую фигуру. По его убеждению, США могутсделать ставку на известного музыканта СвятославаВакарчука из группы "Океан Эльзы".Кстати, сам Вакарчук неделю назад сделал громкоеполитическое заявление, раскрыв своим согражданам секрет, как вернуть Крым. Дляэтого, по мнению музыканта, надо работать, работать и еще раз работать,как завещал когда-то канцлер Германии Конрад Аденауэр.