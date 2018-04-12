В компании Иммигрант Инвест рассказали об условиях обновленной программы иммиграции за инвестиции, которую представила федерация Сент-Китс и Невис в начале апреля 2018 года.
В компании "Иммигрант Инвест" рассказали об условиях обновленной программы иммиграции за инвестиции, которую представила федерация Сент-Китс и Невис в начале апреля 2018 года.
ФОНД УСТОЙЧИВОГО РОСТА
Фонд, взнос в который дает право на гражданство. С апреля
2018 заменил фонд помощи пострадавшим от ураганов. Цель Фонда устойчивого роста
– привлечение инвестиций в развитие инфраструктурных, образовательных,
энергетических и культурных проектов. Взнос в Фонд в размере $150000
гарантирует получение паспорта Сент-Китс и Невис индивидуальному заявителю.
Пара супругов с двумя детьми должна инвестировать $195000.
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ
Изменения коснулись одной из стандартных процедур —
инвестиций в недвижимость. Ранее стоимость объекта, покупка которого позволяла
получить гражданство, равнялась 400 тысяч долларов. С апреля 2018-го эта цифра
составляет 200 тысяч долларов. Владеть объектом нужно не менее семи лет. Его
можно сдавать в аренду или жить там самому.
В 2018 году местные девелоперы добились снижения
государственных сборов при покупке недвижимости со 125 тысяч до 75 тысяч
долларов. Реформы несомненно привлекут внимание инвесторов к такому варианту.
Его основная привлекательность – в возможности возврата вкладов.
САХАРНЫЙ ФОНД
Способ получения паспорта, который действует с 1984 года.
Претендент на карибский паспорт должен инвестировать в фонд диверсификации
сахарной промышленности 250 тысяч долларов. Семья из четырех человек – 300
тысяч.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Отдельно оплачивается проверка на благонадежность —
процедура, которая позволяет правительству Сент-Китс и Невис убедиться в
порядочности и чистоте намерений участников программы. Стоимость проверки для
заявителя – 7500 долларов, для членов его семьи – 4000 долларов за человека.
ЮК "Иммигрант Инвест" – сертифицированный
полномочный представитель иммиграционных программ стран ЕС и Карибского
бассейна в РФ. Одни из самых популярных инвестиционных программ в Европе —
гражданство Мальты и Кипра. Компания оказывает клиентам юридическую поддержку и
сопровождение на всех этапах сделки – от первой консультации до получения
паспорта.
"Иммигрант Инвест". Москва, Россия, ул. Охотный Ряд, 2, 109012
+7 (495) 150-40-55 moscow@imin.pro