В компании Иммигрант Инвест рассказали об условиях обновленной программы иммиграции за инвестиции, которую представила федерация Сент-Китс и Невис в начале апреля 2018 года.

В компании "Иммигрант Инвест" рассказали об условиях обновленной программы иммиграции за инвестиции, которую представила федерация Сент-Китс и Невис в начале апреля 2018 года.ФОНД УСТОЙЧИВОГО РОСТАФонд, взнос в который дает право на гражданство. С апреля2018 заменил фонд помощи пострадавшим от ураганов. Цель Фонда устойчивого роста– привлечение инвестиций в развитие инфраструктурных, образовательных,энергетических и культурных проектов. Взнос в Фонд в размере $150000гарантирует получение паспорта Сент-Китс и Невис индивидуальному заявителю.Пара супругов с двумя детьми должна инвестировать $195000.ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬИзменения коснулись одной из стандартных процедур —инвестиций в недвижимость. Ранее стоимость объекта, покупка которого позволялаполучить гражданство, равнялась 400 тысяч долларов. С апреля 2018-го эта цифрасоставляет 200 тысяч долларов. Владеть объектом нужно не менее семи лет. Егоможно сдавать в аренду или жить там самому.В 2018 году местные девелоперы добились снижениягосударственных сборов при покупке недвижимости со 125 тысяч до 75 тысячдолларов. Реформы несомненно привлекут внимание инвесторов к такому варианту.Его основная привлекательность – в возможности возврата вкладов.САХАРНЫЙ ФОНДСпособ получения паспорта, который действует с 1984 года.Претендент на карибский паспорт должен инвестировать в фонд диверсификациисахарной промышленности 250 тысяч долларов. Семья из четырех человек – 300тысяч.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫОтдельно оплачивается проверка на благонадежность —процедура, которая позволяет правительству Сент-Китс и Невис убедиться впорядочности и чистоте намерений участников программы. Стоимость проверки длязаявителя – 7500 долларов, для членов его семьи – 4000 долларов за человека.ЮК "Иммигрант Инвест" – сертифицированныйполномочный представитель иммиграционных программ стран ЕС и Карибскогобассейна в РФ. Одни из самых популярных инвестиционных программ в Европе —гражданство Мальты и Кипра. Компания оказывает клиентам юридическую поддержку исопровождение на всех этапах сделки – от первой консультации до полученияпаспорта."Иммигрант Инвест". Москва, Россия, ул. Охотный Ряд, 2, 109012+7 (495) 150-40-55 moscow@imin.pro