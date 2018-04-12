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<a href="http://33live.ru/novosti/12-04-2018-kitajskij-faw-rasskazal-o-legkovyx-novinkax-dlya-rossii.html" target="_blank">Китайский FAW рассказал о легковых новинках для России</a> - Китайская марка FAW готовится расширить свой легковой модельный ряд в России. В этом году компания обещает вывести на российский рынок один обновленный и два новых автомобиля.