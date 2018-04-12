Москва тщательно следит за заявлениями из Вашингтона по поводу ситуации в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москва тщательно следит за заявлениями из Вашингтона по поводу ситуации вСирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В Кремле по-прежнему считают, что крайне необходимо избегать каких-либо шагов, способных привести к росту напряженности в Сирии, отметил Дмитрий Песков. Россия предупредила не на шутку разошедшегося в военных амбицияхамериканского лидера Дональда Трампа о своей жесткой позиции по данному вопросу.По словампресс-секретаря Владимира Путина, "это имело бы чрезвычайно деструктивноевлияние на весь процесс сирийского урегулирования". Известно, что президентуСША уже представили на рассмотрение несколько вариантов мер в отношении Сирии вответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Думе.Также в Кремле заявили, что канал связимежду военными России и США по Сирии не прерывался. "Эта линия существует, она находится в активном состоянии. В целом говорю, что линия задействуется собеих сторон", – сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ливоенные ведомства России и США используют линию взаимодействия, чтобы избежатьпотерь среди российских военнослужащих в случае ударов по Сирии.Напомним, 11 апреля ДональдТрамп взорвал Сеть своими заявлениями в Twitter, призвав Россиюготовиться к ракетному обстрелу Сирии, но вскоре предложил Москве остановить гонку вооружений. Позже появиласьинформация, что удар по сирийским территориям может быть нанесен уже 12 апреля.Как писали Dni.Ru,президент России Владимир Путин дал оценку резко обострившейся международнойобстановке. По его словам, она становится все более хаотичной, что не может невызывать беспокойство. Глава государства выразил надежду, что "здравыйсмысл в конце концов возобладает".